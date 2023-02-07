الثلاثاء 07 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل منحة الدراسة في كندا 2023 والتخصصات المتاحة

جريدة الدستور

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منح دراسية بكندا 2023 مجانية ممولة بالكامل للدراسة في كندا 2023 - 2024، ويقدم “الدستور” تفاصيل المنحة الدراسية ومعايير القبول. 

الجهة المانحة 

حكومة كندا.

المرحلة الدراسية

بكالوريوس،

ماجستير،

دكتوراه.

اسم المنحة

Study in Canada Scholarships

حول المنحة

تهدف المنح الدراسية للدراسة في كندا إلى زيادة الفرص لمؤسسات ما بعد الثانوية الكندية للترحيب بالطلاب الدوليين من مجموعة واسعة من البلدان والأقاليم في تبادلات قصيرة الأجل للدراسة أو البحث. سيوفر هذا للمؤسسات الفرصة لتقوية وتنويع روابطها الدولية وتعزيز تميزها الأكاديمي والبحثي في أسواق جديدة.

ستعمل الروابط الجديدة التي تم إنشاؤها من خلال البرنامج على تنويع وإثراء مشاركة كندا التعليمية مع مجموعة متنوعة من الشركاء، وتعزيز العلاقات الثنائية، وتكملة جهود حكومة كندا الأوسع لتنويع التجارة الدولية.

منحة الدراسة في كندا هي برنامج تبادل قصير الأجل في إطار برنامج المنح الدولية للشؤون العالمية بكندا

الجامعات المُستضيفة

معظم الجامعات الكندية مشاركة في هذه المنحة ويكمن التقديم لها كما سيتم توضيحه أدناه.

التخصصات المتاحة

جميع التخصصات العلمية والأدبية متاح التقديم فلا يوجد قيود

شروط التقديم

قبل التقديم، يجب أن تكون مسجل كطالب بدوام كامل في مؤسسة ما بعد الثانوية (مثل البكاروليوس أو الدراسات العليا) وقت تقديم الطلب وطوال مدة التبادل.

الهدف من منحة كندا

توثيق الصلات والتعاون بين الدول الشقيقة والصديقة.

تبادل الثقافات والخبرات بين الدول.

الدول المتاحة للتقديم

آسيا: بنغلاديش ونيبال وتايوان؛

أوروبا: تركيا، أوكرانيا؛

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الجزائر، مصر، الأردن، ليبيا، المغرب، تونس؛

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى: بوركينا فاسو، إثيوبيا، غانا، ساحل العاج، كينيا، نيجيريا، رواندا، السنغال، تنزانيا، أوغندا

التمويل

توفر منح كندا 2023 والتي تعرف باسم منح «الدراسة في كندا» النفقات التالية:

الرسوم الدراسية كاملة.

تذاكر الطيران.

الإقامة المجانية.

راتب شهري.

تأمين طبي شامل.

تكاليف التأشيرة والتسجيل.

آخر موعد للتقديم 

21 مارس 2023.

موعد بدء الدراسة

أغسطس 2023.

أسواق جديدة البرنامج التجارة الدولية التخ الأكاديمي الهدف التجارة التعليم العالي والبحث العلمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع النشر فى قصور الثقافة

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