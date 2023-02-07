الثلاثاء 07 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مستفيد من مجمع خدمات عفيفى: «بقينا بنخلص ورقنا ع السريع»

حياة كريمة
حياة كريمة

قامت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بتقديم وتطوير خدمات يعتمد عليها المواطنون بشكل أساسي داخل القرى النائية والأكثر فقرًا، حيث عملت على تجديد البنية التحتية وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل واهتمت بالمنشآت الحيوية مثل الوحدات الصحية التي طورتها وأدخلت عليها الأجهزة الطبية الحديثة لعلاج جميع المرضى، إلى جانب تطوير مراكز الشباب وإدخال الأجهزة الرياضية عليها لينعم الشباب بصحة جديدة.

وأنشأت المبادرة المجمعات الحكومية داخل قرية «عفيفي» التابعة لمحافظة الفيوم، للتسهيل على السكان استخراج الأوراق الحكومية وإنهاء أوراقهم بطريقة سهلة، حيث في الماضي كانوا يسلكون طريقًا طويلًا لاستخراج الأوراق المطلوبة وذلك تسبب في الكثير من المتاعب لهم وكان ذلك بمثابة حلم كبير لدى جميع سكان القرية بعدما عانوا لسنوات طويلة بسبب قلة الخدمات المقدمة إليهم .

«بقينا بنخلص الورق الحكومي في أقل من ربع ساعة»

عانى أهالي قرية «عفيفي» من صعوبة الوصول إلى مكاتب الخدمات الحكومية بسبب بعد المسافة، الأمر الذي حلّته مبادرة «حياة كريمة» من خلال إنشاء مجمع خدمات حكومي كبير يضم كل الخدمات ويسمح للمواطن بإنهاء أوراقه في وقت قياسي جدًا.

في هذا الإطار، قال أدهم عبدالجيد، أحد سكان قرية «عفيفي»: «الورقة اللي كانت بتخلص في ٤ ساعات، بقينا بننجزها في أقل من ربع ساعة»، معربًا عن أمله في أن يحصل المواطن البسيط على كل حقوقه، ويتم توفير كل الخدمات له، حتى يستطيع تحمل أعباء الحياة التي تتزايد يومًا تلو الآخر.

وكشف عن أن أغلب سكان القرية يساعدون العمال التابعين لمبادرة «حياة كريمة»، من خلال توفير وجبات طعام وأكواب عصير لهم، لمساعدتهم على تحمل درجة الحرارة المرتفعة، معتبرًا أن هناك حالة من الأُلفة بين القائمين على المبادرة والمواطنين حتى أصبحوا مثل أسرة واحدة.

حياة كريمه المبادرة قرية عفيفي الفيوم الأوراق الحكومية الأوراق

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وائل لطفي

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