الأربعاء 08 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

4 سنوات من الإنجازات.. «حياة كريمة» حاضرة بقوة في المعارض الدولية

حياة كريمة
حياة كريمة

تتوسع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في تنفيذ أهدافها التي بدأتها قبل 4 أعوام، من خلال تطوير وتحسين الخدمات والمرافق في القرى والنجوع الأكثر احتياجا، والتي عانت لفترات طويلة إهمالًا و تأخرًا في دخول الخدمات وتطوير البنى التحتية، حتى استطاعت أن تحقق المعادلة الصعبة وتصنع المعجزات في فترات وجيزة.

واستهدفت المبادرة الرئاسية تطوير العقول بالتزامن مع تطوير الابنية، فقد شارك جناح مؤسسة “حياة كريمة” في معرض القاهرة الدولي للكتاب والذي شهد إقبالا كبيرا من المواطنين للتحدث مع ممثلي المبادرة والتعرف على مراحل التطوير التي خاضتها المبادرة الرئاسية، كما قدمت فقرات تفاعلية مع المواطنين وحتى الأطفال.

كما شاركت حياة كريمة لأول مرة في معرض “تراثنا” للحرف اليدوية والتراثية بجناح لها احتضنت في مجموعة من المنتجات المصنوعة بأيدي المواطنين بتلك القرى التابعة لحياة كريمة وتوفر لهم سبل تسويق منتجاتهم وتشجيع مشروعاتهم الصغيرة لكي تظهر للنور وتفتح لهم آفاقاً جديدة.

حياة كريمه المبادرة الرئاسية دخول الخدمات وتطوير البنى التحتية معرض تراثنا تراثنا

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وائل لطفي

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