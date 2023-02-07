حبس عاملين بتهمة سرقة عيادة دكتور بمصر الجديدة

قررت نيابة مصر الجديدة الجزئية، حبس عاملين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة مبلغ مالي ولاب توب وكاميرا تصوير من داخل عيادة بدائرة القسم.

وكلفت جهات التحقيق بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

واستعان عامل بآخر لسرقة عيادة كان يعمل بها في مصر الجديدة وتمكنا من سرقتها بأسلوب "كسر النافذة".

وتبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة من طبيب قرر باكتشافه كسر الخزينة الحديدية وسرقة مبلغ مالى ولاب توب وكاميرا تصوير من داخل العيادة خاصته الكائنة بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة التي اشرف عليها اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين "أحدهما له معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة تم ضبطهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر النافذة" وأقر أحدهما بأنه نظراً لسابقة عمله بالعيادة وعلمه باحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية بداخلها، خطط لسرقته واستعان بالمتهم الثانى لتنفيذ مخططه وتمكنا من الدلوف للعيادة عقب قيامهما بكسر النافذة باستخدام (أجنة - جاكوش) وتمكنا من إرتكاب الواقعة.

وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليهم بمسكنه، وأضاف بتخلصه من الأدوات المستخدمة فى الواقعة بإلقائها بالطريق العام، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهما بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.