الثلاثاء 07 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاملين بتهمة سرقة عيادة دكتور بمصر الجديدة

حبس
حبس

قررت نيابة مصر الجديدة الجزئية، حبس عاملين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة مبلغ مالي ولاب توب وكاميرا تصوير من داخل عيادة بدائرة القسم.

وكلفت جهات التحقيق بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

واستعان عامل بآخر لسرقة عيادة كان يعمل بها في مصر الجديدة وتمكنا من سرقتها بأسلوب "كسر النافذة".

وتبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة من طبيب قرر باكتشافه كسر الخزينة الحديدية وسرقة مبلغ مالى ولاب توب وكاميرا تصوير من داخل العيادة خاصته الكائنة بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة التي اشرف عليها اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين "أحدهما له معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة تم ضبطهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر النافذة" وأقر أحدهما بأنه نظراً لسابقة عمله بالعيادة وعلمه باحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية بداخلها، خطط لسرقته واستعان بالمتهم الثانى لتنفيذ مخططه وتمكنا من الدلوف للعيادة عقب قيامهما بكسر النافذة باستخدام (أجنة - جاكوش) وتمكنا من إرتكاب الواقعة.

وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليهم بمسكنه، وأضاف بتخلصه من الأدوات المستخدمة فى الواقعة بإلقائها بالطريق العام، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهما بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يابة مصر الجديدة سرقة مبلغ مالي ولاب توب

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع النشر فى قصور الثقافة

الأكثر قراءة

ظهرت.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بالاسم فقط جميع محافظات مصر

حريق هائل فى ميناء إسكندرون التركى ومخاوف من حدوث تسونامى (فيديو)

تعيين 7 قيادات.. وزير الداخلية يُصدر حركة تنقلات محدودة بين مساعديه

ظهرت.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2023 برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2023 برقم الجلوس

وزير الدفاع التركى: استدعاء 4 كتائب من شمال قبرص للمشاركة فى عمليات الإنقاذ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس كرواتيا

أحمد غنام

كيف تعرف الفاشل؟ الفنان "ت.ك" نموذجًا

محمد رفعت

أهمية الاتجاه شرقًا!

جلال حمام

بالونات التجسس.. تاريخ يبدأ من الثورة الفرنسية

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للأخوة الإنسانية

جمال رشدي

السياحة الدينية وكنيسة شهداء الوطن والأيمان بالعور ‏

منى رجب

عيد الحب فى وجود المنصات ومواقع التواصل الاجتماعى

ماجد حبته

رسائل الرئيس للصحفيين العرب

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى: ضرورة وقف إسرائيل الاجراءات الأحادية لعدم زيادة الاحتقان لدى الفلسطينيين

رئيس وزراء فلسطين: إجراءات الاحتلال لن تثنى الشعب عن المطالبة بحقوقه

خبرة الكوارث.. كيف يمكن لإسرائيل مساعدة تركيا بعد الزلزال؟