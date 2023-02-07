الثلاثاء 07 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الكونتينر» يعرض مراحل تصنيع الزجاج العملاق بمصنع دكتور جريش

الفنان أحمد داود
الفنان أحمد داود

قال الفنان أحمد داود، إن مصنع "دكتور جريش"، في منطقة العاشر من رمضان، والذي يعد أكبر مدينة صناعية في مصر والشرق الأوسط، تضم أكثر من 300 آلاف مصنع.

وقدم “داود”، خلال حلقة الليلة من برنامج "الكونتينر"، والمذاع عبر فضائية “on”، مراحل تصنيع الزجاج العملاق من مصانع "دكتور جريش"، والذي تم إفتتاحه عام 1985، واسمه أصبح علامة بالسوق في مصر والعالم، ويصدر لأكثر من 40 دولة حول العالم،  وله 6 مصانع لإنتاج الزجاج.

أول مرحلة في صناعة الزجاج

وتابع: الزجاج يدخل مصانع "جريش"، خام ولكنه يحتاج للتحضير والمعالجة بطريقة خاصة حتى يمكن استخدامه في الصناعة وكل نوع له طريقة مختلفة في المعالجة.

وأشار إلى أن أولى خطوات التعامل مع الزجاج هي قصه من خلال ماكينات عملاقة تقوم بسحب ألواح الزجاح الكبيرة وتقطيعها بطول 6 أمتار للقطعة الواحدة.

وقال المهندس هاني بسيوني، مدير الجودة بالمصنع، إن الزجاج قديمًا كان يقص بالألماس لأنه هو الأكثر قدرة على قطع الزجاج أما الآن، فأصبح الاعتماد على ماكينات عملاقة.

وتابع: يستخدم هذا الزجاج في واجهات المباني الحديثة، وبعد تقطيعه يتم نقله بماكينات خاصة وغسله وتسوية حروفه من خلال ماكينة آخرى تسمى مرحلة “الجلخ”، و يتم غمره بمياه معالجة ببعض الرمال لإحداث فتحات للمسامير به تسمى “وتر جيت”.

الكونتينر مصنع دكتور جريش أحمد داود ألواح الزجاح الكبيرة صناعة الزجاج المباني الحديثة

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