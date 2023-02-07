الثلاثاء 07 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سلع غذائية بتخفيضات تصل لـ30% بمعارض أهلاً رمضان

اهلا رمضان
اهلا رمضان

قال محمد مندور، رئيس القطاع التجارى بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إنه يتم توفير جميع السلع داخل معارض أهلا رمضان الثابتة أو المنافذ المتحركة بالمحافظات، بأسعار أقل من الأسواق بنسبة تصل إلى 30%.

أضاف مندور، في تصريحات مساء الثلاثاء، أن أسعار السلع والمنتجات اللحوم فى المعارض الاستهلاكية تتمثل كالتالي، كيلو الدواجن بـ65 جنيها، وكليو الوراك بـ55 جينها، وكيلو الأرز بـ14.5 جنيها، و800 جرام زيت بـ35 جنيها، و400 جرام مكرونة بـ 6 جنيهات، وكيلو اللحوم الطازج السوداني بـ 130 جنيها، وكيلو اللحوم الأمريكى بـ 120 جنيها، وكيلو الأسماك تبدأ من 47 جنيها وفقا للأحجام.

وأوضح محمد مندور، أن الأسعار ستظل ثابتة حتى شهر رمضان في جميع المنافذ الثابتة والمتحركة، نظرًا لتوافر السلع والمنتجات بكميات كبيرة.

واتجهت الدولة خلال الفترة الماضية لااتباع تنظيم  واستدامة تنظيم المعارض الموسمية الرسمية منها “ أهلا مدارس  أهلا رمضان  عيد الفطر _ عيد الأضحي” وذلك  لتوفير احتياجات الأسرة المصرية  ،بأسعار اقل من السوق ومناسبة وتقضي كل محاولات الاحتكار والتلاعب بالأسعار  في الاسواق والتوسع في إقامة الشوادر ومعارض السلع الغذائية في المناطق والأحياء الشعبية ذات الكثافة العالية والقرى الأكثر احتياجا.

فقد وجة الرئيس السيسي ببدء معارض اهلا رمضان قبيل بدء الشهر الفضيل بثلاث شهور وهو ما يحدث لاول مرة  في جميع  المحافظات وتقوم معارض "أهلا رمضان " بطرح السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، كما تقوم  بتوفير كافة السلع  الغذائية وذلك بفضل توفير وزارة التموين لمخزون استراتيجى كبير  يتخطى ستة أشهر  من كافة السلع الأساسية من الزيت والسكر والارز والمكرونة وتخطي العامين من اللحوم والدواجن .

كما تقوم  مديريات التموين بالمحافظات مع الغرف التجارية بكافة المحافظات لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، على ألا يقل عدد المعارض فى كل محافظة عن 5 معارض،  ويصل عدد المعاض في بعض المحافظات الي 20معرض مقسم ما بين معرض وشادر وسلاسل وتشارك كبرى السلاسل التجارية فى التخفيضات من خلال تخصيص ركن خاص في المكان  لطرح السلع بنفس تخفيضات معارض أهلا رمضان ضمن مبادرة الرئيس السيسي لتوفير السلع،وقد تم افتتاح قرابة من 250 فرعًا حتى الآن في جميع المحافظات ويبدأ المعرض الرئيسي قبيل رمضان بعشر أيام بأرض المعارض بمدينة نصر.

ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية بتوفير السلع للمواطنين وتخفيف العبء عليهم طوال شهر رمضان حيث تقوم شركات السكر بطرح قرابة 30 طن سكر يوميا فى معارض سوبر ماركت اهلا رمضان بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر بجانب 5 فروغ أخرى  للمعرض سواء من السكر الأبيض السائب “الكريستال”.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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