الثلاثاء 07 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«الصحة» تكشف حقيقة نقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية

المستلزمات الطبية
المستلزمات الطبية

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن حقيقة ما تردد حول وجود نقص في الموارد والمستلزمات الطبية داخل المستشفيات الحكومية، نتيجة ارتفاع الأسعار.

وقال عبدالغفار خلال لقائه مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، إن الدولة كانت واضحة وصريحة، وتم استثناء التموين والصحة، من قرارات ترشيد الإنفاق، مردفًا: "لم ولن ترشد الدولة في الإنفاق على الصحة".

ولفت إلى أنه مع ارتفاع الأسعار، زادت الدولة من إنفاقها على قطاع الصحة، ليس للمحافظة على نفس مستوى الخدمة المقدمة فقط، وإنما لرفع المستوى.

وأردف: "لم ولن تتوقف المبادرات الرئاسية الخاصة بالصحة، لأنه قطاع أساسي خارج إطار الترتيب وضغط النفقات، الدولة تؤمن أنه كلما أنفقت أكثر على الصحة، حققت استثمارًا أكثر في بناء الإنسان".

الصحة التعليم المستلزمات الطبية أسعار الأدوية الحياة اليوم

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