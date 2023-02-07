إصابة عامل وربة منزل سقطا من علو بالمنيا

أصيب عامل، إثر سقوطه من الطابق الثالث، أثناء قيامه بتشوين مواد بناء "طوب"، داخل منزل ريفي بعزبة حمدي التابعة لقرية المحرص، كما أصيبت سيدة بعد سقوطها من علو بمنزلها بعد اختلال توازنها بمركز ملوي في جنوب محافظة المنيا.

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بسقوط محمد لطفي عبد الحسيب 25 عاما، عامل، من الطابق الثالث، بمنزل كائن في عزبة حمدي التابعة لقرية المحرص في مركز ملوي، وذلك أثناء قيامه بتشوين طوب بناء أسمنتي.

تم نقل المصاب إلي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج، حيث أصيب باشتباه كسر بالساق الأيسر وارتجاج، وتم وضعه تحت الرعاية الطبية.

كما استقبل مستشفى ملوي التخصصي، في جنوب المنيا، ربة منزل تدعي صباح عبد الباقي 43 عاما، مصابه باشتباه كسر وكدمات وجروح، وبانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأوليى تبين سقوطها من علو داخل منزلها الكائن في مدينة ملوي بسبب اختلال توازنها، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة.