الثلاثاء 07 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

العسل والحفاظ على الرطوبة أبرزها.. علاجات منزلية للتخلص من الكحة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يرتبط السعال بشكل أكبر بأمراض الجهاز التنفسي  مثل نزلات البرد أو الأنفلونزا والتهاب الشعب الهوائية والالتهابات الأكثر خطورة، بما في ذلك COVID-19، لكن يمكن أن يكون أيضًا بسبب ارتداد الحمض والحساسية والربو بالإضافة إلى الآثار الجانبية غير المتوقعة لبعض الأدوية

 في حين أن السعال الرطب (السعال المنتج الذي ينتج البلغم أو المخاط) غالبًا ما يكون علامة على عدوى الجهاز التنفسي السفلي، فإن السعال الجاف يرتبط عادةً بتهيج أو التهاب الشعب الهوائية العليا، وعلاج السعال الرطب غالبًا ما يستهدف قمع السعال تمامًا، بينما بالنسبة للسعال الجاف ، قد يكون أكثر تركيزًا على تهدئة التهاب الحلق المصاحب.

والحل هنا قد يكمن في الوصفات المنزلية وفيما يلي نوضح ذلك.

خذ دواء السعال Take Cough Medicine

غالبًا ما يكون الدواء الذي لا يستلزم وصفة طبية من الصيدلية هو المورد الأول عندما يتعلق الأمر بعلاج السعال. لكن ليست كل الأدوية متشابهة - فهناك أنواع مختلفة من أدوية السعال عليك وضعها في الاعتبار، الأول هو طارد للبلغم ، والذي يساعد على طرد المخاط في جسمك عن طريق ترقيقه، من ناحية أخرى، تعمل الكابتات على إخضاع ردود فعل السعال في الدماغ  هناك أيضًا دواء للسعال يستخدم تركيبة مركبة تستخدم كلا الشكلين.

تشتمل المكونات الأخرى الشائعة الاستخدام على مزيلات الاحتقان، والتي تساعد في تخفيف انسداد الأنف ، ومضادات الهيستامين للحساسية أو سيلان الأنف، بالإضافة إلى مسكنات الألم مثل الأسيتامينوفين.

حافظ على رطوبتك 

شرب المزيد من السوائل قد يساعد أيضًا جهاز المناعة في مكافحة الالتهابات الفيروسية، زيادة السوائل تساعد في مكافحة العدوى عن طريق زيادة تدفق الدم إلى المنطقة المصابة من الجسم، فإن شرب الكثير من الماء يساعد على تهدئة المخاط وتهدئة الانزعاج المرتبط بالتهاب الحلق.

بعيدًا عن الماء، جرب احتساء كوب من الشاي الدافئ للحصول على مزيد من الراحة، لأن أفضل خلطات الشاي يمكن أن تعزز جهود الشفاء في المنزل.

يعتبر شاي الزنجبيل أحد هذه الأنواع من الشاي، وهو خيار رائع بشكل خاص لأن الزنجبيل له خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة تعزز نظام المناعة لديك.

تهدئة بالعسل

جرب خلط بعض العسل - علاج قديم لتسكين التهاب الحلق والسعال، يتمتع العسل بخصائص مضادة للالتهابات، ومضادة للأكسدة ومضادة للبكتيريا - وتشير الدلائل إلى أنه يمكن أن يساعد بالفعل في علاج السعال.

الغرغرة بالماء المالح Gargle With Salt Water

الغرغرة بالمياه المالحة هي علاج منزلي بسيط وآمن ومنخفض التكلفة يمكن أن يساعد في تهدئة الحلق المحتقن ، والذي قد يؤدي إلى السعال، الغرغرة بالماء المالح تساعد على قتل البكتيريا وتخفيف المخاط وتخفيف الألم والانزعاج.

بأمراض الجهاز التنفسي نزلات البرد التهاب الشعب السعال الرطب البلغم أو المخاط التهاب الشعب الهوائية العليا تهدئة التهاب الحلق المصاحب

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع النشر فى قصور الثقافة

الأكثر قراءة

ظهرت.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بالاسم فقط جميع محافظات مصر

حريق هائل فى ميناء إسكندرون التركى ومخاوف من حدوث تسونامى (فيديو)

ظهرت.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2023 برقم الجلوس

تعيين 7 قيادات.. وزير الداخلية يُصدر حركة تنقلات محدودة بين مساعديه

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2023 برقم الجلوس

«الشاورما والتيك اواي» الطريق إلى السجن.. عقوبات قاسية لأصحاب مطاعم شهيرة تروج دواجن فاسدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس كرواتيا

أحمد غنام

كيف تعرف الفاشل؟ الفنان "ت.ك" نموذجًا

محمد رفعت

أهمية الاتجاه شرقًا!

جلال حمام

بالونات التجسس.. تاريخ يبدأ من الثورة الفرنسية

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للأخوة الإنسانية

جمال رشدي

السياحة الدينية وكنيسة شهداء الوطن والأيمان بالعور ‏

منى رجب

عيد الحب فى وجود المنصات ومواقع التواصل الاجتماعى

ماجد حبته

رسائل الرئيس للصحفيين العرب

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى: ضرورة وقف إسرائيل الاجراءات الأحادية لعدم زيادة الاحتقان لدى الفلسطينيين

رئيس وزراء فلسطين: إجراءات الاحتلال لن تثنى الشعب عن المطالبة بحقوقه

خبرة الكوارث.. كيف يمكن لإسرائيل مساعدة تركيا بعد الزلزال؟