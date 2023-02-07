العسل والحفاظ على الرطوبة أبرزها.. علاجات منزلية للتخلص من الكحة

يرتبط السعال بشكل أكبر بأمراض الجهاز التنفسي مثل نزلات البرد أو الأنفلونزا والتهاب الشعب الهوائية والالتهابات الأكثر خطورة، بما في ذلك COVID-19، لكن يمكن أن يكون أيضًا بسبب ارتداد الحمض والحساسية والربو بالإضافة إلى الآثار الجانبية غير المتوقعة لبعض الأدوية

في حين أن السعال الرطب (السعال المنتج الذي ينتج البلغم أو المخاط) غالبًا ما يكون علامة على عدوى الجهاز التنفسي السفلي، فإن السعال الجاف يرتبط عادةً بتهيج أو التهاب الشعب الهوائية العليا، وعلاج السعال الرطب غالبًا ما يستهدف قمع السعال تمامًا، بينما بالنسبة للسعال الجاف ، قد يكون أكثر تركيزًا على تهدئة التهاب الحلق المصاحب.

والحل هنا قد يكمن في الوصفات المنزلية وفيما يلي نوضح ذلك.

خذ دواء السعال Take Cough Medicine

غالبًا ما يكون الدواء الذي لا يستلزم وصفة طبية من الصيدلية هو المورد الأول عندما يتعلق الأمر بعلاج السعال. لكن ليست كل الأدوية متشابهة - فهناك أنواع مختلفة من أدوية السعال عليك وضعها في الاعتبار، الأول هو طارد للبلغم ، والذي يساعد على طرد المخاط في جسمك عن طريق ترقيقه، من ناحية أخرى، تعمل الكابتات على إخضاع ردود فعل السعال في الدماغ هناك أيضًا دواء للسعال يستخدم تركيبة مركبة تستخدم كلا الشكلين.

تشتمل المكونات الأخرى الشائعة الاستخدام على مزيلات الاحتقان، والتي تساعد في تخفيف انسداد الأنف ، ومضادات الهيستامين للحساسية أو سيلان الأنف، بالإضافة إلى مسكنات الألم مثل الأسيتامينوفين.

حافظ على رطوبتك

شرب المزيد من السوائل قد يساعد أيضًا جهاز المناعة في مكافحة الالتهابات الفيروسية، زيادة السوائل تساعد في مكافحة العدوى عن طريق زيادة تدفق الدم إلى المنطقة المصابة من الجسم، فإن شرب الكثير من الماء يساعد على تهدئة المخاط وتهدئة الانزعاج المرتبط بالتهاب الحلق.

بعيدًا عن الماء، جرب احتساء كوب من الشاي الدافئ للحصول على مزيد من الراحة، لأن أفضل خلطات الشاي يمكن أن تعزز جهود الشفاء في المنزل.

يعتبر شاي الزنجبيل أحد هذه الأنواع من الشاي، وهو خيار رائع بشكل خاص لأن الزنجبيل له خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة تعزز نظام المناعة لديك.

تهدئة بالعسل

جرب خلط بعض العسل - علاج قديم لتسكين التهاب الحلق والسعال، يتمتع العسل بخصائص مضادة للالتهابات، ومضادة للأكسدة ومضادة للبكتيريا - وتشير الدلائل إلى أنه يمكن أن يساعد بالفعل في علاج السعال.

الغرغرة بالماء المالح Gargle With Salt Water

الغرغرة بالمياه المالحة هي علاج منزلي بسيط وآمن ومنخفض التكلفة يمكن أن يساعد في تهدئة الحلق المحتقن ، والذي قد يؤدي إلى السعال، الغرغرة بالماء المالح تساعد على قتل البكتيريا وتخفيف المخاط وتخفيف الألم والانزعاج.