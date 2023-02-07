فرق الإنقاذ تسابق الزمن لانتشال مزيد من الضحايا فى تركيا

تسابق فرق الإنقاذ الزمن لانتشال الضحايا والعالقين تحت أنقاض الأبنية التي دمرها زلزال تركيا وسوريا، في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، المناطق العشر المتضررة من الزلازل في جنوبي تركيا منطقة كوارث، إضافة إلى فرض حالة طوارئ لمدة ثلاثة أشهر.

وقال أردوغان، في كلمة تليفزيونية، إن 70 دولة عرضت المساعدة في عمليات البحث والإنقاذ، وإن تركيا تخطط لفتح فنادق في مركز السياحة في أنطاليا، غربي البلاد، لإيواء المتضررين من الزلازل بصفة مؤقتة.

وأعلن عن أن حصيلة القتلى في تركيا ارتفعت إلى أكثر من 4500 شخص، ليرتفع العدد الإجمالي بمن في ذلك القتلى في سوريا إلى ما يزيد على 5 آلاف قتيل.

حكومة أردوغان تتعرض لضغوط



وتتعرض حكومة أردوغان لضغوط متزايدة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي بسبب ما يعتبره معارضون رد فعل بطيئًا إزاء أشد زلزال يضرب تركيا منذ نحو قرن.

تسبب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا، في ارتفاع مستوى البحر في قضاء إسكندرون بولاية هطاي التركية، وهو ما أدى بدوره إلى غمر شوارع تحت المياه.

وتشكلت برك مياه بطول نحو 200 متر من الساحل باتجاه القسم الداخلي في طريق مته أصلان بمنطقة تشاي، وفق وسائل إعلام حكومية تركية.



وازدحمت المنطقة مروريًا حيث يعاني السائقون صعوبة في التقدم بسياراتهم، وقد غمرت المياه الطرقات ولم تصل إلى المنازل.



وضرب زلزال بقوّة 7,8 درجة تركيا وسوريا فجر أمس الإثنين، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، كما دمّر العديد من المباني فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.



ووصل عدد ضحايا زلزال تركيا وفق آخر إحصائية رسمية صادرة عن السلطات عن مقتل 3549 شخصًا، فضلًا عن إصابة 22168 شخصًا.