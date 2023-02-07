كيف تتخلص من سيلان الأنف في الأجواء الباردة.. إليك الخطوات

يعاني العديد من الأشخاص سيلان الأنف خلال الأجواء الباردة، وهو أمر شائع في الطقس البارد فهناك العديد من الطرق التى تحافظ على تدفئة الأنف وترطيبها والسبب في سيلان الأنف محاولة الممرات الأنفية تسخين الهواء قبل أن يصل إلى رئتيك، حيث يوجد إنتاج إضافي من السوائل لذلك فإن طريقة منع سيلان الأنف في الطقس البارد هي تدفئة الهواء وترطيبه قبل أن يصل إلى أنفك.

يمكن استخدم بخاخ محلول ملحي لترطيب الممرات الأنفية، سيحافظ علاج سيلان الأنف هذا على ممرات الأنف رطبة ويساعد على منع إفراز المخاط بشكل مفرط. لف أنفك وفمك بغطاء من الصوف عندما تكون بالخارج، سيؤدي التنفس من خلال الوشاح إلى تدفئة الفراغ بين وجهك والوشاح. تقوم أيضًا بإخراج الرطوبة في الفضاء والتي ستعمل على ترطيب الهواء، عن طريق تدفئة المكان وترطيبه ، لن تضطر الجيوب الأنفية إلى إنتاج نفس القدر من الرطوبة ولن يسيل أنفك. شرب الكثير من السوائل: يمكن أن يساعد ذلك في الحفاظ على أنسجة الأنف رطبة، ما قد يؤدي إلى تخفيف الاحتقان. يساعد الحفاظ على رطوبة جسمك أيضًا على مقاومة أي عدوى أو فيروسات يمكن أن تسبب سيلان الأنف. عند النوم، حاول إبقاء رأسك مرفوعة ، لأن ذلك يسمح بتصريف أفضل للممرات الأنفية، لرفع رأسك أثناء النوم، استلق على ظهرك وادعم وساداتك . استخدام وسادتين يمكن أن يجعل هذا أسهل. تعمل مزيلات الاحتقان على تجفيف وتقليص الممرات الأنفية الملتهبة. لكن الإفراط في استخدام مزيلات الاحتقان يمكن أن يسبب التوتر وزيادة ضغط الدم يوصي الأطباء باستخدام مزيلات الاحتقان لمدة لا تزيد عن ثلاثة إلى 5 أيام. وإذا أصبح التهاب الأنف - التحسسي أو غير التحسسي - مزمنًا ، فقد يزيد ذلك من خطر الإصابة بعدوى بكتيرية، إذا حدث ذلك ، فاستشر الطبيب الذي يمكنه أن يصف لك المضادات الحيوية.