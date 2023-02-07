الثلاثاء 07 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس التونسي ينهي مهام عثمان الجرندي بوزارة الخارجية والهجرة ويعين نبيل عمار بدلا منه

الرئيس التونسي قيس
الرئيس التونسي قيس سعيد

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، إنهاء مهام عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، حسب وكالة الانباء التونسية. 

كما قرر رئيس الجمهورية التونسي تعيين السيد نبيل عمّار، وزيرا للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

الرئيس التونسى: لا رجوع إلى الوراء والكلمة النهائية تعود إلى الشعب


وفى تصريحات سابقة له، أكد الرئيس التونسى قيس سعيد أنه لا رجوع إلى الوراء وأن الكلمة النهائية تعود إلى الشعب، جاء ذلك خلال حديثه مع عدد من المواطنين خلال جولته بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.. وأشار إلى ضرورة تطهير الدولة ومؤسساتها ممن يسعون إلى ضربها من الداخل ويعملون بكل الطرق على افتعال الأزمات، لأن طريقهم لتأجيج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية هو المس بالسلم الأهلي عبر احتكار السلع والبضائع وسحبها من الأسواق.

اذاعة شمس اف ام تعود للعمل مرة اخرى

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وفي ساق متصل، أفادت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، خلال الفترة الماضي، بعودة إذاعة شمس إف إم إلى العمل مرة أخرى وذلك بأمر من الرئيس التونسي قيس سعيد.

وصرح مصدر بالرئاسة التونسية مساء اليوم، بأن عودة بث إذاعة "شمس إف إم" بصورة عادية تم بإذن من الرئيس سعيد، للمصالح المعنية بالديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي.

وأشار المصدر إلى أن قرار قطع الإرسال الذي تم اتخاذه من قبل الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي لا علاقة له بحرية التعبير إطلاقًا، بل إنه يتعلق بالمتخلدات المالية لهذه الإذاعة ولعدد من المؤسسات الإعلامية الأخرى بعد أن تم إمهالها لتسوية وضعياتها المالية إلى يناير 2023.

وأوضح المصدر التونسى أنه سيتم العمل على تسوية الأوضاع في إطار الاحترام الكامل للقانون سواء بالنسبة إلى مؤسسة "شمس إف إم" أو بالنسبة إلى العاملين فيها.

تجدر الإشارة إلى أنه تم قطع بث إذاعة "شمس إف إم" فى وقت سابق من الأربعاء قرابة ساعة ثم تمت إعادته لاحقًا.

من جانبه، أوضح المدير العام للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي، ذاكر البكوش، أن قطع البث لم يكن قرارًا مفاجئًا وأن المكلفة بتسيير هذه المؤسسة كانت على علم بذلك.

تونس الرئيس التونسي وزير الخارجية الهجرة انهاء مهام عثمان الجرندي

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وائل لطفي

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