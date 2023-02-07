الثلاثاء 07 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الدفاع الألمانى فى زيارة مفاجئة لكييف

كييف
كييف

وصل إلى كييف الثلاثاء في زيارة غير معلنة مسبقًا وزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس الذي أعلنت بلاده عن إرسال دبابات ليوبارد 2 الثقيلة قريبًا لأوكرانيا.
كتب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف على تويتر "وصلت أول ليوبارد 2 إلى كييف على أن تليها دبابات أخرى" اإلى جانب صورة تظهره برفقة بيستوريوس وهو يحمل نموذجًا مصغرًا من الدبابة الألمانية.
وأكد متحدث باسم الوزير الأوكراني لفرانس برس أن الصورة التقطت الثلاثاء في كييف.
ولم ترد تفاصيل على الفور عن هذه الزيارة وهي الأولى لبيستوريوس إلى كييف منذ توليه منصب وزير الدفاع الشهر الماضي، وتأتي في الوقت الذي تحث فيه أوكرانيا الدول الغربية على تسريع إرسال الدبابات الثقيلة التي وعدت بها.
قالت أوكرانيا إنها ستتلقى ما بين 120 و140 دبابة ثقيلة غربية لا سيما دبابات ليوبارد 2 الألمانية الصنع وتشالنجر 2 البريطانية وأبرامز الأمريكية.
لكن الجدول الزمني لعملية التسليم غير واضح وتشعر كييف بالقلق من عدم تلقيها الدبابات في الوقت المناسب لصد هجوم روسي جديد محتمل واسع النطاق.

كييف وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس ليوبارد وزير الدفاع الاوكراني

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وائل لطفي

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