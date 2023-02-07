إنقاذ طفلة رضيعة سقطت في بئر بعمق 13 متراً بتايلاند

أنقذت السلطات التايلاندية طفلة رضيعة سقطت في بئر عميق في جنوب البلاد، قبل ان تلقى مصير الطفل المغربي ريان.

وحسب شبكة ب بي سي البريطانية، فقد سقطت الطفلة البالغة من العمر 19 شهراً في بئر عمقه 13 متراً، حين كانت تلعب بالقرب من المكان، في مقاطعة تاك، بالقرب من حدود ميانمار، بعد ظهر يوم الإثنين.

وسارعت السلطات إلى إطلاق عملية إنقاذ ليلية، بعد نداء استغاثة من والدي الفتاة اللذين كانا يعملان في حقل قريب، وقال مسؤولون إن الطفلة نقلت إلى المستشفى، وعولجت من إصابات طفيفة.

مؤشرات الحياة لديها جيدة

وصرّح قائد الشرطة المحلية، راتساران كيتسويسينغ، لوكالة فرانس برس بأن "علامات الإرهاق بادية على الطفلة، لكن مؤشرات الحياة لديها جيدة".

الطفلة عي ابنة لاثنين من المهاجرين من ميانمار سقطت عبر فتحة عرضها 30 سنتمتراً في الجزء العلوي من البئر.

ونقلت الشبكة البريطانية عن والدا الطفلة إنهما اصطحابها معهما إلى مكان عملهما في مزرعة في منطقة خيري رات، وإنهما تركاها تلهو تحت شجرة.

لكنهما أصيبا بالذعر حين لم يتمكنا من العثور عليها أثناء الاستراحة، وسمعا صرخات قادمة من البئر القريب، وفق لشبكة بي بي سي.

فرق الانقاذ للعمل طول الليل

اضطرت فرق الإنقاذ إلى العمل طوال الليل باستخدام حفار ميكانيكي، ودأبت على حفر حفرة بعمق 10 أمتار مجاورة لفتحة البئر.

وضُخّ الأكسجين في البئر لتمكين الطفلة من التنفس. وأظهرت الصور في الموقع عمال الإنقاذ يرتدون قبعات للحماية ويعملون في قاع حفرة عميقة.

لكن السلطات قالت لوسائل إعلام محلية إنها تخشى أن ينهار البئر، ويؤذي الطفلة إذا استمرت الفرق باستخدام الحفار، لذلك استبدلوه بمعاول يدوية لإزالة الأمتار القليلة الأخيرة من الأرض، وفق فرانس برس.