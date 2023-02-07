الحركة المدنية ترحب بإخلاء سبيل 34 من المحبوسين احتياطيًا

أعربت الحركة المدنية الديمقراطية عن ترحيبها بالقرارات التي أصدرتها النيابة العامة مؤخرًا وتم بمقتضاها إخلاء سبيل ٣٤ من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا مختلفة.

ودعت الحركة الجهات المعنية إلى مواصلة هذا النهج وإطلاق سراح كل المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا رأي ممن لم تتلوث أيديهم بالدماء أو ينخرطوا في جماعات الإرهاب والعنف.

وقالت في بيان: "في نفس الاتجاه تعيد الحركة التذكير بموقفها المعلن في ٤ يوليو ٢٠٢٢ والرافض لدعوة جماعة الإخوان للمشاركة في الحوار الوطني".

وجددت الحركة مطالبتها رئيس الجمهورية بمواصلة إصدار قرارات بالعفو عن مجموعة من السجناء السياسيين تقدمت بأسمائهم وصدرت بحقهم أحكام من محاكم أمن دولة عليا طوارئ، أسوة بآخرين تم الإفراج عنهم منذ أن أطلق رئيس الجمهورية دعوة الحوار الوطني قبل نحو عام.

كما جددت الحركة حرصها على بذل كل الجهود الممكنة من أجل إنجاح الحوار الوطني وتطالب باستكمال تهيئة الظروف المناسبة التي ستمنحه المصداقية وتصل به إلى الإصلاح السياسي المنشود.

