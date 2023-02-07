الثلاثاء 07 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تزويد مكتبة الحرم المكي بألف عنوان من معرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

زوّدت وكالة المكتبات والشؤون الثقافية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مكتبة الحرم المكي الشريف بألف عنوان لعدد من الكتب العلمية والثقافية من معرض القاهرة الدولي للكتاب، لإثراء تجربة قاصدي وزوار المكتبة من طلبة العلم والمثقفين.

وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون المكتبات والبحث العلمي الدكتور أحمد بن فهد الشويعر، الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) - أن المكتبة أنشأت فريقا من المختصين لزيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، والاستفادة من الكتب المعروضة داخل المعرض لمعاينتها والإطلاع عليها واختيار العنوانين التي تهم طلبة العلم ورواد المكتب، واختار الفريق مجموعة من العناوين المتميزة التي تسهم في إثراء المكتبة بوصفها وجهة للباحثين من مختلف أنحاء العالم الإسلامي.

وأكّد الشويعر أن مشروع تزويد المكتبة بالكتب والأطروحات العلمية والمجلات المحكمة والدوريات والصحف يتم بشكل دوري، حيث يستفاد فيه من معارض الكتب التي تقام داخليًا أو خارجيًا، لتقديم أفضل الخدمات لطلبة العلم والمهتمين بالجانب الثقافي.

الحرم المكى الشريف الحرام والمسجد النبوي البحث العلمي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام الرئاسة العامة الدولي للكتاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى الشباب.. العمل لمواجهة الأزمة

الأكثر قراءة

ظهرت.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بالاسم فقط جميع محافظات مصر

ظهرت.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2023 برقم الجلوس

بالرابط.. خطوات تسجيل قراءة الغاز الطبيعي بتروتريد فبراير 2023

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2023 برقم الجلوس

للأرامل.. طرق إثبات الإقامة ببطاقة الرقم القومي

بتوجيهات رئاسية.. مصر ترسل 5 طائرات عسكرية محملة بمساعدات طبية عاجلة لسوريا وتركيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

كيف تعرف الفاشل؟ الفنان "ت.ك" نموذجًا

محمد رفعت

أهمية الاتجاه شرقًا!

جلال حمام

بالونات التجسس.. تاريخ يبدأ من الثورة الفرنسية

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للأخوة الإنسانية

جمال رشدي

السياحة الدينية وكنيسة شهداء الوطن والأيمان بالعور ‏

منى رجب

عيد الحب فى وجود المنصات ومواقع التواصل الاجتماعى

ماجد حبته

رسائل الرئيس للصحفيين العرب

عبدالوهاب داود

سيرة المحبة.. فوزى وأشرف و34 جميلًا                                                                  

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى: ضرورة وقف إسرائيل الاجراءات الأحادية لعدم زيادة الاحتقان لدى الفلسطينيين

رئيس وزراء فلسطين: إجراءات الاحتلال لن تثنى الشعب عن المطالبة بحقوقه

خبرة الكوارث.. كيف يمكن لإسرائيل مساعدة تركيا بعد الزلزال؟