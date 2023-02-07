تزويد مكتبة الحرم المكي بألف عنوان من معرض الكتاب

زوّدت وكالة المكتبات والشؤون الثقافية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مكتبة الحرم المكي الشريف بألف عنوان لعدد من الكتب العلمية والثقافية من معرض القاهرة الدولي للكتاب، لإثراء تجربة قاصدي وزوار المكتبة من طلبة العلم والمثقفين.

وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون المكتبات والبحث العلمي الدكتور أحمد بن فهد الشويعر، الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) - أن المكتبة أنشأت فريقا من المختصين لزيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، والاستفادة من الكتب المعروضة داخل المعرض لمعاينتها والإطلاع عليها واختيار العنوانين التي تهم طلبة العلم ورواد المكتب، واختار الفريق مجموعة من العناوين المتميزة التي تسهم في إثراء المكتبة بوصفها وجهة للباحثين من مختلف أنحاء العالم الإسلامي.

وأكّد الشويعر أن مشروع تزويد المكتبة بالكتب والأطروحات العلمية والمجلات المحكمة والدوريات والصحف يتم بشكل دوري، حيث يستفاد فيه من معارض الكتب التي تقام داخليًا أو خارجيًا، لتقديم أفضل الخدمات لطلبة العلم والمهتمين بالجانب الثقافي.