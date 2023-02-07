وزيرة الثقافة ورئيس الهيئة المصرية للكتاب وفريق معرض القاهرة ضيوف CBC.. الليلة

تحل وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ورئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد البهي، وأعضاء فريق عمل "معرض القاهرة الدولي للكتاب ٢٠٢٣"، ضيفا على شبكة قنوات cbc، عبر برنامج "في المساء مع قصواء" في احتفاليةٍ وتكريمٍ خاص من "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية"، تقديرًا لجهودهم الكبيرة في تنفيذ المعرض بصورة مُشرّفة.

ويأتي ذلك لدورهم في نجاح الدورة الرابعة والخمسين من المعرض، وسط تحديات كبيرة استطاعوا مواجهتها وتجاوزها؛ وتقديم المعرض لملايين المصريين، ولضيوف مصر من الجنسيات العربية والأجنبية، بالصورة التي تليق بمصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي إطار مشروع مصر الأكبر لصناعة الوعي، وبناء الإنسان، عبورًا نحو الجمهورية الجديدة، لينتصر الوعي المصري، متخطيًا كل المعوقات والتحديات، وذلك إيمانًا من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بأهمية المشروع الثقافي المصري ومشاركة في مسيرته، ودعمًا لكل منجز مصري تقوم به الدولة المصرية ومؤسساتها على الأصعدة كافة.