محمد شعبان يحرز برونزية بطولة تركيا المفتوحة للباراتايكوندو
توج اللاعب محمد شعبان بكير لاعب منتخبنا الوطني للباراتايكوندو بالميدالية البرونزية لبطولة تركيا المفتوحة للباراتايكوندو، أحد بطولات الـ G1 التي تساهم في حصد نقاط للتصنيف العالمي المؤهل للدورة الباراليمبية بباريس .
وكانت لاعبة منتخبنا للباراتايكوندو سلمى علي عبد المنعم قد حصدت برونزية بطولة كأس الرئيس المفتوحة لقارة أوروبا ، ثم فضية بطولة تركيا المفتوحة.
وتضم بعثة منتخب الباراتايكوندو في تركيا كل من حازم محمد أحمد قنديل عضو مجلس إدارة اتحاد التايكوندو والمشرف العام على منتخبات الباراتايكوندو رئيسا ، وأماني عبد الفتاح طبيبة ، وحسام قنديل رمضان مدربا ، واللاعبين سلمى علي عبد المنعم، مصطفى أشرف صلاح ، محمد شعبان بكير ، عبد الرحمن محمود عبد الرازق ، محمود عبد العال محمد موسى . وغابت عن البعثة اللاعب يوسف رشوان لتأخر حصوله على تأشيرة الدخول لتركيا . وتعود البعثة للقاهرة قادمة من تركيا غدا الأربعاء.