الثلاثاء 07 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مجلس الوزراء السعودي يشيد بالعلاقات المتميزة مع العراق

مجلس الوزراء السعودي
مجلس الوزراء السعودي

رحب مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، بالعلاقات المتميزة مع العراق، حسبما افادت وسائل اعلام سعودية. 

وقال المجلس في بيان وفق وكالة الانباء العراقية (واع)، إن مجلس الوزراء السعودي عقد جلسته اليوم وأشاد بتميز العلاقات الثنائية مع جمهورية العراق. 

وأضاف البيان أن المجلس جدد التأكيد على دعم المملكة للجهود التي تبذلها الحكومة العراقية الرامية إلى تحقيق الاستدامة في النمو والازدهار في بلادها ولشعبها الشقيق".
 

العراق والسعودية 

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أكد الرئيس العراقي، عبداللطيف جمال رشيد، اليوم، أن العراق والسعودية يعدان من الركائز الأساسية لاستقرار المنطقة. 
وقالت الرئاسة العراقية، في بيان، إن الرئيس العراقي استقبل، اليوم، وزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود والوفد المرافق له، مبينًا أن الوزير نقل إلى رئيس الجمهورية تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتمنياتهما للشعب العراقي بمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمّل الرئيس العراقي وزير الخارجية تحياته إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وللشعب السعودي الشقيق، متمنيًا لهم المزيد من الرخاء والازدهار.

وأضاف "رشيد"، أن "الجانبين بحثا آخر التطورات السياسية في المنطقة والعالم، والتأكيد على أهمية معالجة الأزمات من خلال الحوار والمشاورات بما يحقق الأمن والسلام لكل الشعوب، مؤكدًا على عمق العلاقات بين البلدين، وحرص العراق على تعزيز أطر التعاون على مختلف الأصعدة، ومواصلة العمل والتنسيق والتشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، مشيرًا إلى أن العراق والسعودية يعدان من الركائز الأساسية لاستقرار المنطقة، خاصة في الظروف الدقيقة التي تمر بها دول العالم والتحديات المختلفة التي تواجهها، ولفت إلى الاستقرار الأمني الذي تعيشه المدن العراقية خاصة خلال السنوات الأربع الأخيرة.

العلاقات السعودية العراق المتميزة مجلس الوزراء السعودي

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وائل لطفي

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