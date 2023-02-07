بالاسم فقط.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الأقصر برقم الجلوس عبر الدستور

يتساءل الآلاف من طلاب الشهادة الإعدادية 2023 الفصل الدراسي الأول في محافظة الأقصر، خاصة بعد ظهور النتيجة رسميًا في العديد من المحافظات وكان منها "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، أسوان وغيرهم"، ويريد طلاب الصف الثالث الإعدادي في الأقصر الاطمئنان أسوة بغيرهم.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الأقصر برقم الجلوس عبر “الدستور"

وفي إطار الخدمات التعليمية التي تقدمها “الدستور” للطلاب في جميع المراحل التعليمي وكل المحافظات، لذا تقدم نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الفصل الدراسي الأول في محافظة الأقصر عبر رابط مباشر ويمكن الاستعلام عنها بالاسم فقط أو رقم الجلوس.

منذ ساعات قليلة اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بنسبة نجاح بلغت 75.26%، ولمعرفة على نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم فقط لطلاب محافظة الأقصر اضغط هنا.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 للمكفوفين والصم والبكم

في الوقت ذاته، اعتمد محافظ الأقصر نتيجة امتحان الفصل الدراسى الأول لإتمام الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح بلغت 100%، ونتيجة امتحان الفصل الدراسى الأول لإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح بلغت 81.25%.

نتيجة امتحان الترم الأول لإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي المهنى 2023

وأيضاً اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر نتيجة امتحان الفصل الدراسى الأول لإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي المهنى بنسبة نجاح بلغت 76.7%، وتقدم محافظ الأقصر بالتهنئة لكافة الطلاب الناجحين، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح والتميز في حياتهم العملية والعلمية.

عدد طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الأقصر 2023

وأوضح دكتور صبرى خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر أنه بلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الفصل الدراسى الأول لإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 17590 طالب وطالبة حضر منهم 17489 طالب وطالبة، مشيراً إلى أن كافة اعمال التصحيح تمت بشكل دقيق وفقاً للتوجيهات الصادرة من وزراة التربية والتعليم.

وفي المؤتمر الصحفي لإعلان النتيجة أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، الدكتور صبرى خالد، أنه تم الإنتهاء بمقر لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية 2023، من تصحيح الأوراق وتم تجميع وتقدير الدرجات للطلبة لنتيجة الفصل الدراسى الأول للعام 2022/2023، حتى أعلنت تفاصيل النتيجة بعد اعتمادها رسمياً من محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.