الثلاثاء 07 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بالاسم فقط.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الأقصر برقم الجلوس عبر الدستور

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

يتساءل الآلاف من طلاب الشهادة الإعدادية 2023 الفصل الدراسي الأول في محافظة الأقصر، خاصة بعد ظهور النتيجة رسميًا في العديد من المحافظات وكان منها "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، أسوان وغيرهم"، ويريد طلاب الصف الثالث الإعدادي في الأقصر الاطمئنان أسوة بغيرهم.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الأقصر برقم الجلوس عبر “الدستور" 

وفي إطار الخدمات التعليمية التي تقدمها “الدستور” للطلاب في جميع المراحل التعليمي وكل المحافظات، لذا تقدم نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الفصل الدراسي الأول في محافظة الأقصر عبر رابط مباشر ويمكن الاستعلام عنها بالاسم فقط أو رقم الجلوس.

منذ ساعات قليلة اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بنسبة نجاح بلغت 75.26%، ولمعرفة على نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم فقط لطلاب محافظة الأقصر اضغط هنا.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 للمكفوفين والصم والبكم

في الوقت ذاته، اعتمد محافظ الأقصر نتيجة امتحان الفصل الدراسى الأول لإتمام الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح بلغت 100%، ونتيجة امتحان الفصل الدراسى الأول لإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح بلغت 81.25%.

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة مطروح الترم الأول برقم الجلوس

بالتزامن مع ظهور النتيجة.. كل ما تريد معرفته عن توزيعة درجات نتيجة الصف الاول الثانوي

محافظ مطروح يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول

نتيجة امتحان الترم الأول لإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي المهنى 2023

وأيضاً اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر نتيجة امتحان الفصل الدراسى الأول لإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي المهنى بنسبة نجاح بلغت 76.7%، وتقدم محافظ الأقصر بالتهنئة لكافة الطلاب الناجحين، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح والتميز في حياتهم العملية والعلمية.

عدد طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الأقصر 2023

وأوضح دكتور صبرى خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر أنه بلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الفصل الدراسى الأول لإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 17590 طالب وطالبة  حضر منهم 17489 طالب وطالبة، مشيراً إلى أن كافة اعمال التصحيح تمت بشكل دقيق وفقاً للتوجيهات الصادرة من وزراة التربية والتعليم.

وفي المؤتمر الصحفي لإعلان النتيجة أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، الدكتور صبرى خالد، أنه تم الإنتهاء بمقر لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية 2023، من تصحيح الأوراق وتم تجميع وتقدير الدرجات للطلبة لنتيجة الفصل الدراسى الأول للعام 2022/2023، حتى أعلنت تفاصيل النتيجة بعد اعتمادها رسمياً من محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.

الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الأول طلاب الشهادة الإعدادية 2023 الفصل الدراسي الأول الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس الدستور الترم الاول الصف الثالث الاعدادي يجة الشهادة الإعدادية 2023 الأقصر

مواد متعلقة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة مطروح الترم الأول برقم الجلوس

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع النشر فى قصور الثقافة

الأكثر قراءة

ظهرت.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بالاسم فقط جميع محافظات مصر

ظهرت.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2023 برقم الجلوس

بالرابط.. خطوات تسجيل قراءة الغاز الطبيعي بتروتريد فبراير 2023

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2023 برقم الجلوس

طريقة إثبات الإقامة بموجب عقود الإيجار ببطاقة الرقم القومي

محافظ دمياط تهنئ مدير الأمن الجديد لتوليه مهام منصبه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس كرواتيا

أحمد غنام

كيف تعرف الفاشل؟ الفنان "ت.ك" نموذجًا

محمد رفعت

أهمية الاتجاه شرقًا!

جلال حمام

بالونات التجسس.. تاريخ يبدأ من الثورة الفرنسية

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للأخوة الإنسانية

جمال رشدي

السياحة الدينية وكنيسة شهداء الوطن والأيمان بالعور ‏

منى رجب

عيد الحب فى وجود المنصات ومواقع التواصل الاجتماعى

ماجد حبته

رسائل الرئيس للصحفيين العرب

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى: ضرورة وقف إسرائيل الاجراءات الأحادية لعدم زيادة الاحتقان لدى الفلسطينيين

رئيس وزراء فلسطين: إجراءات الاحتلال لن تثنى الشعب عن المطالبة بحقوقه

خبرة الكوارث.. كيف يمكن لإسرائيل مساعدة تركيا بعد الزلزال؟