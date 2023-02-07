«شعبنا يستحق أن يفرح».. «العفو الرئاسى»: الإفراج عن 35 محبوسًا احتياطيًا (صور)

نشر المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، صورًا للمفرج عنهم ضمن الدفعة الجديدة من قوائم العفو اليوم.

وقال العوضي، في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه تم إخلاء سبيل 35 محبوسًا احتياطيًا، معقبًا: "شعبنا يستحق أن يفرح.. عقبال الباقيين".

ويأتي ذلك في إطار جهود لجنة العفو الرئاسي المتواصلة للإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي خلال إفطار الأسرة المصرية، مع توسيع عملها لتشمل الغارمين والغارمات.

العفو الرئاسي

العفو الرئاسي

العفو الرئاسي

العفو الرئاسي

العفو الرئاسي