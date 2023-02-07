الثلاثاء 07 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«شعبنا يستحق أن يفرح».. «العفو الرئاسى»: الإفراج عن 35 محبوسًا احتياطيًا (صور)

العفو الرئاسي
العفو الرئاسي

نشر المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، صورًا للمفرج عنهم ضمن الدفعة الجديدة من قوائم العفو اليوم.

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وقال العوضي، في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه تم إخلاء سبيل 35 محبوسًا احتياطيًا، معقبًا: "شعبنا يستحق أن يفرح.. عقبال الباقيين".

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ويأتي ذلك في إطار جهود لجنة العفو الرئاسي المتواصلة للإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا.

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وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي خلال إفطار الأسرة المصرية، مع توسيع عملها لتشمل الغارمين والغارمات.

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العفو الرئاسي

العفو الرئاسي
العفو الرئاسي
العفو الرئاسي
العفو الرئاسي
العفو الرئاسي
العفو الرئاسي
العفو الرئاسي
العفو الرئاسي
العفو الرئاسي
العفو الرئاسي

رئيس التحرير

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