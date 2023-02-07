الثلاثاء 07 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وجبة فاسدة وحالة إعياء.. ضبط نصف طن مقطعات دواجن منتهية الصلاحية بالشروق

دواجن منتهية الصلاحية
دواجن منتهية الصلاحية

تقدمت سيدة ببلاغ ضد أحد المطاعم في مدينة الشروق بالقاهرة، وذلك بعد إصابتها بحالة إعياء بعد تناولها وجبة من المطعم.

قررت النيابة العامة في القاهرة، تشكيل لجنة لفحص مضبوطات حزرتها الأجهزة المعنية من المطعم الشهير في مدينة الشروق بالقاهرة.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن قسم شرطة الشروق تلقى بلاغا من إحدى السيدات تفيد بتضررها من أحد المطاعم الشهيرة في المنطقة، وأنها دخلت في حالة إعياء بعد تناولها وجبة في المطعم.

وأضافت التحقيقات، أن السيدة اتهمت المطعم في أقوالها بتضررها الشديد، ودخولها في حالة إعياء شديد بعد تناول تلك الوجبة، مما جعلها تحرر محضرا في المطعم المذكور.

وتبين من خلال حملة تفتيشية ضبط كمية من مقطعات الدواجن 639 كيلوجراما، وكمية من المواد الغذائية 295 كيلوجراما، ووجود مخالفات عبارة عن تغير في الخواص الطبيعية للدواجن.

كما تبين عدم وجود تراخيص للمطعم، وعدم وجود فواتير للمواد الغذائية داخل المطعم، وعدم حمل العاملين بالمطعم لشهادات صحية.

مدينة الشروق وجبة من المطعم قسم شرطة الشروق مقطعات الدواجن

رئيس التحرير

وائل لطفي

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