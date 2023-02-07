الثلاثاء 07 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا ترسل 50 منقذًا لسوريا مع الكلاب المدربة فى الأزمات

تركيا
تركيا

أعلنت روسيا اليوم عن طريق وزارة الطوارئ الروسية، عن أن أكثر من 50 من المنقذين الروس وصلوا إلى سوريا للمساعدة في أعقاب الزلزال المدمر الذي أودى بحياة أكثر من 5500 قتيل حتى الآن في سوريا وتركيا.

روسيا أكدت اليوم، أن متخصصي وزارة الطوارئ الروسية، وصلوا إلى سوريا على الفور إلى منطقة عمليات البحث والإنقاذ"، كما أن هناك أكثر من 50 من المنقذين، من بينهم ثلاثة طواقم مع الكلاب المدربة، حيث تجري عمليات البحث وإنقاذ الضحايا من تحت الأنقاض.

وكانت طائرة "إليوشن-76" تابعة لوزارة الطوارئ الروسية، وعلى متنها رجال إنقاذ وكلاب مدربة ومعدات خاصة للبحث والإنقاذ والتعامل مع الأنقاض، قد وصلت إلى سوريا اليوم الثلاثاء.

وقد شهدت تركيا وسوريا أحد أقسى الكوارث الطبيعية، بعد أن ضرب البلدين زلزال عنيف خلال الساعات الأولى من صباح الإثنين، في ظل توابع عنيفة، خلفت ضحايا وصلت أعدادهم لأكثر من 5 آلاف شخص، مع استمرار عمليات البحث عن الناجين تحت الأنقاض، وفي سوريا يعد الوضع أصعب كثيرًا مع انهيار البنية التحتية للبلد التي أرهقها عقد طويل من الحرب.
وأكد تقرير لـ"سي إن إن" الأمريكية، أن عمليات انتشال الناجين من تحت الأنقاض مازالت جارية في تركيا وسوريا، بعد أكثر من 24 ساعة من الزلزال القوي الذي أطاح بآلاف المنازل، وقتل أكثر من 5 آلاف شخص.
وكان من بين الناجين صبي يبلغ من العمر 14 عامًا بدا وكأنه واعٍ، بينما حمله رجال الإنقاذ على نقالة إلى سيارة إسعاف كانت تنتظرهم في مدينة كهرمان ماراس جنوب تركيا، وقال أحد رجال الإنقاذ "أخيرًا تم إنقاذه".

أكد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم الثلاثاء، أن الزلزال الذي ضرب تركيا هو أكبر كارثة واجهت البلاد في التاريخ، متوقعًا عدد ضحايا أكبر مما هو معلن.

وقال في مؤتمر صحفي عن جهود الإنقاذ "نحتاج إلى تضامن جميع الأتراك لمواجهة هذه الكارثة"، كاشفًا عن انهيار 941 مبنى في كهرمان مرعش.

وأكد وزير الداخلية التركية أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة ونسابق الزمن للوصول إلى المفقودين.

 

إعلان حالة الطوارئ


من ناحية أخرى، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن حالة الطوارئ، اليوم الثلاثاء، في عشرة أقاليم دمرها زلزالان أسفرا عن سقوط ما يربو على 5500 قتيل وأحدثا دمارًا كبيرًا بمنطقة واسعة في جنوب تركيا وفي سوريا المجاورة.

وبعد يوم من وقوع الكارثة، يكابد عمال الإنقاذ لانتشال المحاصرين تحت أنقاض مبان منهارة في "سباق مع الزمن" متحدين ظروف الطقس القاسية.

ومع اتضاح هول الكارثة على نحو أكبر فإن عدد القتلى سيرتفع كثيرًا على الأرجح. وقال مسئول بالأمم المتحدة إن هناك مخاوف من مقتل آلاف الأطفال.

وسوى الزلزال آلاف المباني والمستشفيات والمدارس بالأرض وجعل عشرات الآلاف بين مشرد ومصاب في العديد من المدن التركية والسورية. وبلغت قوة الزلزال 7.8 درجة وهو الأكثر دموية في تركيا منذ عام 1999 وأعقبه زلزال ثان بعد بساعات.

وأعاق الطقس الشتوي القارس جهود البحث وتوصيل المساعدات وفاقم محنة المشردين. وتعيش بعض المناطق بلا وقود ولا كهرباء.

روسيا سوريا المنقذين الروس زلزال تركيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى الشباب.. العمل لمواجهة الأزمة

الأكثر قراءة

ظهرت.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بالاسم فقط جميع محافظات مصر

ظهرت.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2023 برقم الجلوس

بالرابط.. خطوات تسجيل قراءة الغاز الطبيعي بتروتريد فبراير 2023

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2023 برقم الجلوس

طريقة إثبات إقامة الأبناء على عنوان الأب المتوفي ببطاقة القم القومي

بتوجيهات رئاسية.. مصر ترسل 5 طائرات عسكرية محملة بمساعدات طبية عاجلة لسوريا وتركيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس كرواتيا

أحمد غنام

كيف تعرف الفاشل؟ الفنان "ت.ك" نموذجًا

محمد رفعت

أهمية الاتجاه شرقًا!

جلال حمام

بالونات التجسس.. تاريخ يبدأ من الثورة الفرنسية

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للأخوة الإنسانية

جمال رشدي

السياحة الدينية وكنيسة شهداء الوطن والأيمان بالعور ‏

منى رجب

عيد الحب فى وجود المنصات ومواقع التواصل الاجتماعى

ماجد حبته

رسائل الرئيس للصحفيين العرب

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى: ضرورة وقف إسرائيل الاجراءات الأحادية لعدم زيادة الاحتقان لدى الفلسطينيين

رئيس وزراء فلسطين: إجراءات الاحتلال لن تثنى الشعب عن المطالبة بحقوقه

خبرة الكوارث.. كيف يمكن لإسرائيل مساعدة تركيا بعد الزلزال؟