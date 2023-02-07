الثلاثاء 07 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

طريقة إثبات إقامة الأبناء على عنوان الأب المتوفي ببطاقة القم القومي

الأحوال المدنية
الأحوال المدنية

حدد قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية عددا من الخطوات والإجراءات والضوابط لإثبات الإقامة على عنوان الأب المتوفي

خطوات إثبات الإقامة على عنوان الأب المتوفي

وحدد قطاع الأحوال المدنية إثبات الإقامة على عنوان الأب المتوفي، بموجب الإقامة المثبتة ببطاقة الرقم القومي له أو بموجب أي من إصيالت المرافق بإسمه

خدمات قطاع الأحوال المدنية

ويشهد قطاع الأحوال المدنية ثورة تطوير حقيقية، حيث يتيح للمواطن الحصول على الخدمات بسهولة ويسر، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم الخدمات بشكل حضارى يليق بالمواطن.

خدمات الأحوال المدنية الرقمية

واستحدث قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء عمر الخازندار، مساعد وزير الداخلية، عددًا من الخدمات الجديدة، وبات المواطن يحصل على الخدمة خلال دقائق معدودات، وانتهى عصر انتظار الخدمة لعدة أيام، فى زمن التحول الرقمي، بل باتت الخدمات تتحرك للمواطنين حتى منازلهم، وساهم هذا التطور في خلق حالة من الرضا لدى المواطنين، الذين أبدوا استحسانهم بالخدمات الجديدة والتطور السريع في المواقع الشرطية الخدمية.

طريقة إثبات الإقامة على عنوان الأب المتوفي في بطاقة القم القومي المواقع الشرطية الخدمية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الحصول على الخدمات بطاقة الرقم القومي قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية وزارة الداخلية

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