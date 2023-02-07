«إيريني باسي».. مبادرة جديدة للجنة المرأة بالمجمع المقدس

تنظم لجنة خدمة المرأة المنبثقة من لجنة الأسرة بالمجمع المقدس خلال شهر فبراير الجاري، مبادرة جديدة تحت عنوان "إيريني باسي" بهدف دعم وتوعية الزوجات والأمهات في مواجهة الضغوط التي يتعرضن لها ولا سيما الضغوط الاجتماعية والاقتصادية والتربوية.

ويقام في إطار المبادرة ثلاثة لقاءات يوم الجمعة من كل أسبوع ابتداءً من الجمعة المقبلة ١٠ فبراير، الساعة السابعة مساءً، وذلك عبر صفحة "لجنة خدمة المرأة بالمجمع المقدس" على موقع Facebook .

هذا ونظمت إيبارشية طما لقاءً وكرنفالًا للأطفال من أبناء الإيبارشية، ولقاءً للخدام والخادمات بها، خلال الأسبوع الماضي، بحضور نيافة الأنبا إسحق أسقف الإيبارشية.

حيث أقامت لقاءً للأطفال، الثلاثاء الماضي، شارك فيه ٢٧٠٠ طفل وطفلة، بدير القمص يسى ميخائيل بطما، وشمل اللقاء فقرات روحية وترفيهية للأطفال.

كما شارك ١٦٠٠ خادم وخادمة، أمس الأول، في لقاء الخدام بالدير ذاته، ودار نقاش اللقاء حول موضوع "سمات الخادم الكنسي".

وفي الإطار ذاته، أقامت كنيستا الشهيدين أبي سيفين ومار مينا بطما، كرنڤالًا للأطفال بعنوان "رحلة العائلة المقدسة".

وأيضا عقد مجمع كهنة إيبارشية سمالوط وطحا الأعمدة، أمس الأول، اجتماعهم الدوري بمقر المطرانية، بحضور نيافة الأنبا بفنوتيوس مطران الإيبارشية.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته ثلاثة محاضرات ألقاها الدكتور مجدي لطيف عميد المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية عن "منهج التدبير والقيادة في خدمة السيد المسيح والتلاميذ وخدمتنا المعاصرة"، تلاها مناقشة نيافة الأنبا بفنوتيوس مع الآباء حول بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.