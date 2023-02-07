توقيع مذكرة تفاهم بين «القاهرة الدولي للتسوية» ومفوضية الاتحاد الأفريقي (صور)

وقع السفير أحمد نهاد عبد اللطيف مدير مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، أمس الاثنين، على مذكرة تفاهم مع مفوضية الاتحاد الأفريقي ممثلة في السفير بانكولي أديوي مفوض الشئون السياسية والسلم والأمن، وذلك في مقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية «أديس أبابا».

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون من أجل بناء وتطوير القدرات الأفريقية في مجالات السلم والأمن، وخاصة إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، وشهد مراسم التوقيع السفير دكتور محمد جاد، سفير مصر لدى إثيوبيا، ومندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الأفريقي.

مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم

مجالات التعاون في مذكرة التفاهم

وتسعى مذكرة التفاهم إلى دعم إطار التعاون بين الطرفين لتبادل الخبرات، وأفضل الممارسات، فضلاً عن تنفيذ أنشطة مشتركة في مجالات حفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، اتصالاً باستضافة مصر لمركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات.

وتم توقيع اتفاقية استضافته على هامش النسخة الاولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في ديسمبر 2019، وتم افتتاحه في نوفمبر 2021، وريادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لهذا الملف.

مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم

ويشمل إطار التعاون مجالات محددة مثل تدريب العناصر الأفريقية المشاركة في عمليات دعم السلام، وتسوية النزاعات، وجهود منع التطرف المؤدي للإرهاب، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، وتعزير مشاركة المرأة والشباب في بناء السلام، والتصدى لتداعيات تغير المناخ على تحقيق السلم والاستقرار.

وتم خلال مراسم التوقيع مناقشة سبل تعزيز الشراكة بين منتدى أسوان، والذي يضطلع مركز القاهرة بمهام السكرتارية التنفيذية له، والاتحاد الافريقي بما يساهم في تفعيل العلاقة بين جهود السلم والأمن والتنمية في القارة الأفريقية.

السفير عبد اللطيف وأديوي وسفير مصر لدى إثيوبيا

وتزامن التوقيع على مذكرة التفاهم مع مشاركة مركز القاهرة الدولي في الاجتماعات التحضيرية لشبكة المراكز الأفريقية للسلام «NETT4PEACE»، والتي تهدف إلى إعداد الدراسات والأبحاث ذات الصلة ببنية السلم والأمن في أفريقيا، وبما يساهم في تقديم توصيات وإثراء المناقشات في إطار الاتحاد الأفريقي الخاصة بمجابهة التحديات المتزايدة التي تشهدها القارة وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.