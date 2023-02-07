الثلاثاء 07 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى الثلاثاء الخامس من زمن السنة

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة اللاتينية بذكرى الثلاثاء الخامس من زمن السنة، وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: من هو خالق كلّ شيء؟ من خلقك أنت أيضًا؟ ما هي كل هذه المخلوقات؟ من أنت؟ كيف نعرف أنّه بارئ كلّ هذه المخلوقات؟  لكي نقول ذلك، يجب أن يستوعب تفكيرنا هذا الأمر.... فليتّجه فكرك نحوه إذًا واقترب منه. إن أردت التّمعّن في شيء ما، عليك أن تدنو منه... لكنّ الله لا يرى إلا من خلال الرّوح، ولا يطاله إلاً القلب. لكن أين نجد هذا القلب الذي من خلاله نستطيع رؤية الله؟ "طوبى لأَطهارِ القُلوب فإِنَّهم يُشاهِدونَ الله".

نقرأ في المزمور 34: "اقتَرِبُوا مِنْهُ تُشرقْ جِباهُكم" كي تستطيع أن تدنو منه، وتستنير، عليك أن تكره الظلام... هل أخطأت؟ عليك أن تتوب فتتبرّر. ولكنك لن تبرأ ما دمت تستسيغ اللّذة والهوى. اقمع الشرّ الكامن في قلبك ونقّه. اطرد الخطيئة قلبك حيث يودّ أن يسكن الرّب الذي ترغب برؤيته. إن النفس البشريّة، "الإِنسانُ الباطِن" تدنو من الله قدر ما تستطيع، لأنّ إنساننا الباطن، قد أٌعيد خلقه على صورة الله، هو الّذي كان قد خُلِق على صورة الله كمثاله  لكنه ابتعد عنه وتشوّه. 

حتمًا نحن لا نقترب من الله أو نبتعد عنه في الفضاء. فإن لم نعد تشبهه فإنّنا نكون قد ابتعدنا عنه والعكس صحيح. تأمل كيف أن الله يريدنا أن ندنو منه. فيجعلنا شبيهين به حتى نقترب أكثر فأكثر. يقول لنا كونوا "بني أَبيكُمُ الَّذي في السَّمَوات، لأَنَّه يُطلِعُ شَمْسَه على الأَشرارِ والأَخيار، ويُنزِلُ المَطَرَ على الأَبرارِ والفُجَّار" إذن، تعلّم أن تحبّ أعداءك. فبقدر ما تنمو هذه المحبة فيك تعيد إليك الصورة والمثال الإلهيّ. وبقدر ما تقترب من هذه الصورة، وأنت ثابت في المحبّة، يزداد إحساسك بقرب الله منك.   لكن بمن تشعر؟ بالذي يأتي إليك أو بالذي تعود أنت إليه؟  إن الرّب لم يبتعد عنك يومًا. لكنك أنت، أجل أنت قد ابتعدت عنه ونفيته.

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