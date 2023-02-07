الثلاثاء 07 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

بيزنطيو مصر يحتفلون بالقديس لوقا وأسقف لمبساكوس

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة البيزنطية بذكرى القديس برثانيوس أسقف لمبساكوس، وهو كان معاصراً للإمبراطور قسطنطين الكبير، وايضا ذكرى القديس لوقا الذي كان في أستريون من بلاد اليونان، وهو من وجوه الحياة الرهبانيّة في اليونان. انتقل إلى الله في 7 فبراير سنة 953

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: لقد ارتكب القدّيس بطرس، أحد الرسل، خطأ كبيرًا إزاء معلّمه، لأنّه أنكره وأقسم أنّه لا يعرفه. ولم يكتفِ بذلك، إنّما لعنه مؤكّدًا أنّه لا يعرف مَن يكون  يا لهذا الحدث الكبير الّذي اخترق قلب ربّنا! يا بطرس المسكين، ماذا تفعل وماذا تقول؟ لا تعلم من يكون، ولا تعرفه، أنت الذي دعاك بكلمات فمه إلى الرسالة، أنت الّذي اعترفتَ أنّه ابن الله الحيّ؟. آه، يا لك من إنسان مسكين، كيف تجرؤ على القول إنّك لا تعرفه؟ أليس هو مَن كان مرّةً عند قدميك ليغسلهما، وهو مَن أطعمك من جسده ومن ودمه؟.

فلا يتّكلنَّ أحد على أعماله الصالحة ويعتقدنَّ أنّه ليس عليه أن يخاف شيئًا، بما أنّ القدّيس بطرس، الذي تلقّى نِعمًا كثيرة، والذي وعد أن يرافق ربّنا الى السجن وحتّى إلى الموت، قد أنكره عند أوّل همسة من خادمة. 

عندما سمع القدّيس بطرس صياح الديك، تذكّر ماذا فعل وماذا كان معلّمه الطيّب قد قاله له؛ وإذ عرف خطأه، خرج وبكى بكاءً مرًّا لدرجة أنّه تلقّى رحمة كاملة وغفرانًا كاملاً عن جميع خطاياه. طوباكَ أيّها القدّيس بطرس، يا مَن بهذه التوبة عن خطاياك، نِلتَ الغفران الكامل عن هذه الخيانة الكبيرة... أعرفُ جيّدًا أنّ نظرات ربّنا المقدّسة هي التي اخترقت قلبه وفتحت عينيه لتجعله يرى خطيئته... ومنذ ذلك الوقت، لم يتوقّف أبدًا عن البكاء، خاصّة عندما كان يسمع صياح الديك صباحًا ومساءً... وبهذه الوسيلة، أصبح هذا الخاطىء الكبير قدّيسًا كبيرًا.

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