الثلاثاء 07 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ناشئي المقاولون يستقبل وفد من نادى القصيم السعودي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل  اليوم محمد رضوان رئيس قطاع ناشئين نادى المقاولون العرب وفدا من نادى القصيم السعودى لبدء تنفيذ مشروع بين الناديين وقد بدء التخطيط للتعاون المشترك من خلال المهندس محمد عادل عضو مجلس الادارة والمشرف العام على الكرة بنادى المقاولون وقد رحب محمد رضوان بالوفد وقاموا بالتجول فى ملاعب القطاع وغرف الملابس الخاص باللاعبين والاستراحات الخاصة الخاصة ايضا باللاعبين  ومشاهدة مجمع الملاعب الجديد والمغطس الخاص بقطاع الناشئين.

وقام لاعبى نادى القصيم بالتقاط الصور التذكارية مع بعض الفرق للنادى خلال مواعيد تدريبهم واعرب محمد رضوان عن سعادته بتلك الزيارة المثمرة والتى سوف تكون لها تاثير ايجابى ومكاسب عديدة فى التعاون بين الناديين كما قدم سليمان نائب رئيس مجلس ادارة نادى القصيم عن امتنانه لتلك الزيارة وسعادته بحسن الاستقبال داخل قلعة كبيرة تحمل اسم كبير وهو نادى المقاولون العرب الذى اخرج فخر العرب محمد صلاح واللاعب  محمد الننى وقد تبادل كلا من محمد رضوان وسليمان الدروع الخاصة بالناديين.

رحب محمد محمد رضوان القصيم السعودى المهندس محمد عادل المقاولون

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى الشباب.. العمل لمواجهة الأزمة

الأكثر قراءة

ظهرت.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بالاسم فقط جميع محافظات مصر

ظهرت.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2023 برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2023 برقم الجلوس

بالرابط.. خطوات تسجيل قراءة الغاز الطبيعي بتروتريد فبراير 2023

«علاج الإدمان»: «السرية التامة» زادت ثقة الإناث فى تلقى العلاج

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية بالاسم ورقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

أهمية الاتجاه شرقًا!

جلال حمام

بالونات التجسس.. تاريخ يبدأ من الثورة الفرنسية

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للأخوة الإنسانية

جمال رشدي

السياحة الدينية وكنيسة شهداء الوطن والأيمان بالعور ‏

منى رجب

عيد الحب فى وجود المنصات ومواقع التواصل الاجتماعى

ماجد حبته

رسائل الرئيس للصحفيين العرب

عبدالوهاب داود

سيرة المحبة.. فوزى وأشرف و34 جميلًا                                                                  

الحسين عبدالرازق

لوجه الله والوطن!

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى: ضرورة وقف إسرائيل الاجراءات الأحادية لعدم زيادة الاحتقان لدى الفلسطينيين

رئيس وزراء فلسطين: إجراءات الاحتلال لن تثنى الشعب عن المطالبة بحقوقه

خبرة الكوارث.. كيف يمكن لإسرائيل مساعدة تركيا بعد الزلزال؟