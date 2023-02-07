ناشئي المقاولون يستقبل وفد من نادى القصيم السعودي

استقبل اليوم محمد رضوان رئيس قطاع ناشئين نادى المقاولون العرب وفدا من نادى القصيم السعودى لبدء تنفيذ مشروع بين الناديين وقد بدء التخطيط للتعاون المشترك من خلال المهندس محمد عادل عضو مجلس الادارة والمشرف العام على الكرة بنادى المقاولون وقد رحب محمد رضوان بالوفد وقاموا بالتجول فى ملاعب القطاع وغرف الملابس الخاص باللاعبين والاستراحات الخاصة الخاصة ايضا باللاعبين ومشاهدة مجمع الملاعب الجديد والمغطس الخاص بقطاع الناشئين.

وقام لاعبى نادى القصيم بالتقاط الصور التذكارية مع بعض الفرق للنادى خلال مواعيد تدريبهم واعرب محمد رضوان عن سعادته بتلك الزيارة المثمرة والتى سوف تكون لها تاثير ايجابى ومكاسب عديدة فى التعاون بين الناديين كما قدم سليمان نائب رئيس مجلس ادارة نادى القصيم عن امتنانه لتلك الزيارة وسعادته بحسن الاستقبال داخل قلعة كبيرة تحمل اسم كبير وهو نادى المقاولون العرب الذى اخرج فخر العرب محمد صلاح واللاعب محمد الننى وقد تبادل كلا من محمد رضوان وسليمان الدروع الخاصة بالناديين.