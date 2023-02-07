الثلاثاء 07 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 3 إثر تصادم سيارة و«توكتوك» في أسوان

تصادم بين سيارة
تصادم بين سيارة و"توكتوك"

أصيب 3 أشخاص إثر حادث تصادم بين سيارة و"توكتوك" بمنطقة العقبة الكبيرة في مدينة أسوان، مساء اليوم الثلاثاء، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة وتوكتوك بمنطقة العقبة الكبيرة، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقل ضباط مديرية أمن أسوان إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتبين أن حادث التصادم وقع في منطقة العقبة الكبيرة، و أسفر عن أصابة 3 أشخاص وهم كلاً من: أيمن عادل سعد، 38 سنة، مصاب اشتباه القدم الأيمن، ومجده محمود محمد عوض، 64 سنة،  مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر، بالإضافة إلى فتحيه السيد حسن،21 سنة، مصابة اشتباه كسر بالساق اليمنى.

وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها.

إصابة 3 أشخاص الأجهزة الأمنية حادث تصادم وقوع حادث تصادم أسوان

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