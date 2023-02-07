الثلاثاء 07 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الاتحاد الأوروبي في مقدمة المستجيبين لأزمة زلزال تركيا.. «القاهرة الإخبارية» ترصد التفاصيل

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

قال أحمد سلامة، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي كان من أوائل المستجيبين لإرسال فرق إنقاذ وإسعاف إلي تركيا وذلك عبر آلية الحماية المدنية الأوروبية التي تضم 27 دولة أوروبية إضافة إلى 8 دول أخرى من بينها تركيا.

الخبرات المتراكمة للاتحاد الأوروبي

وتابع “سلامة" أن هذه الآلية التي تم تأسيسها عام 2001 استجابت إلى 400 طلب طوارئ خلال تاريخها؛ حيث أن الأوروبيين لديهم خبرة في هذا المجال ولديهم من الإمكانيات اللازمة نتيجة هذا العدد الكبير من الدول والخبرات المتراكمة.

إيواء المتضررين والنازحين

وأضاف أن الدول الأوروبية أرسلت عبر هذه الآلية طائرات مروحية ونفاثة إلى تركيا لنقل المعدات والمساعدات من فرق إنقاذ وإسعاف ورعاية طبية ومساعدات إنسانية لإيواء المتضررين والنازحين، وهذه الفرق مازالت تعمل حتي اللحظة، كما يؤكد الاتحاد الأوروبي بأنه ينسق مع الحكومة التركية على مدار الساعة لمعرفة إذا ما كان الأتراك يحتاجون إلى مزيد من المساعدات أو الفرق.

تفعيل الأقمار الصناعية لتقديم خرائط تفصيلية

ونوه إلى أن الاتحاد الأوروبي فعل الأقمار الصناعية الخاصة بهذه الأحداث لتقديم خرائط تفصيلية يمكن أن تساعد على الوصول إلى الأماكن المتضررة وتنسيق الجهود بين فرق البحث وتحديد الأدوات التي يمكن من خلالها أن يتم إجلاء أو إخلاء أو انتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

الاتحاد الأوروبي إنقاذ وإسعاف فرق إنقاذ وإسعاف لتركيا تركيا الحماية المدنية الأوروبية

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