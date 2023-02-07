الثلاثاء 07 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبير دستورى: ما تم فى السودان هو إعلان للحرية والتغيير

جريدة الدستور

قال نبيل أديب، الخبير الدستوري السوداني، إن السلطة التأسيسية عادة تكون بأحد طرق تمثيلية للشعب، أما انتخاب جمعية تأسيسية أو بالمؤتمر الدستوري، وفي العادة يكون هناك استفتاء لاحق.

وأضاف أديب، خلال كلمته في مؤتمر صحفي بشأن انتهاء ورشة عمل الحوار السوداني بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، أن الثورة عندما تسقط دستور، يصبح من أسقط الدستور سلطة تأسيسية يصدرون الدستور الذي يحكم في الفترة التالية.

تفويضًا شعبيًا للحرية والتغيير

وأوضح الخبير الدستوري السوداني أن ما تم في السودان هو إعلان الحرية والتغيير من خلال جمع جميع الثوار الذين تجمعوا في الشوارع والطرقات ضد نظام عمر البشير لمدة 5 أشهر متواصلة، وبالتالي فقد كان هذا تفويضًا شعبيًا للحرية والتغيير.

وتابع: تدخل المكون العسكري لإسقاط نظام عمر البشير ولم يفعل ذلك تحت أي برامج، ولكن تنفيذًا لواجبه في الحماية، حيث إن السلطة أهم واجب لها هو حماية شعبها.

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