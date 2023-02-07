الثلاثاء 07 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

دهسوه بالسيارة.. إحالة عاطلين قتلا أمين شرطة بالخصوص للمفتي

محكمة جنايات شبرا
محكمة جنايات شبرا الخيمة

أحالت محكمة جنايات شبرا الخيمة، عاطل لفضيلة مفتى الجمهورية؛ للبت في إعدامه؛ لاتهامه بقتل أمين شرطة أثناء ضبطه وآخر لاتجارهما فى المواد المخدرة، والنطق بالحكم 4 أبريل.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 7422 لسنة 2021 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 1700 لسنة 2021 كلى جنوب بنها، أن المتهمين «رضا. ا»، 36 سنة، عاطل، «سيد. س»، 29 سنة، عاطل، قتلا عمداً المجنى عليه "محمد على صابر على"، مع سبق الإصرار.

وتبين أن المتهم الأول توجه نحوه مستخدماً السيارة قيادته، والتى تحمل لوحات معدنية أرقام “رع ط 9716”، وقام بالاصطدام به أكثر من مرة وتسبب في وفاته.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين تعديا على الموظفين العمومين المكلفين بتنفيذ أحكام قانون مكافحة المخدرات، وقد نتج عن ذلك الفعل وفاة المجنى عليه، وأحرزا جوهراً مخدراً (حشيش) بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

محكمة جنايات شبرا الخيمة عاطل قتل المواد المخدرة أمين شرطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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