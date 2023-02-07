الثلاثاء 07 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الخارجية الأمريكية توضح تفاصيل الدعم الأمريكي لتركيا وسوريا

الزلزال
الزلزال

أكدت هالة غريط، المتحدثة الإقليمية للخارجية الأمريكية، أن بلادها أبدت استعدادها لمساعدة تركيا وسوريا؛ لمواجهة تداعيات الزلزال.

وأوضحت "غريط"، خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، بحثا سُبل تقديم واشنطن للمساعدة في الأزمة، مُؤكدة أن بلادها أوفدت بالفعل مجموعة من المختصين في عمليات البحث؛ للمشاركة في إنقاذ المنكوبين بالمناطق المتضررة.

وكشفت، أن الولايات المتحدة تنسق مع أكثر من 10 بلدان في الاتحاد الأوروبي؛ لبحث سبل تقديم المساعدات إلى تركيا، مشيرة إلى أن واشنطن على تواصل مُستمر مع الجهات المعنية؛ من أجل التنسيق في هذا الصدد.

ولفتت إلى أن هذه الفرق المختصة لديها الخبرة اللازمة في التعامل مع هذا النوع من الكوارث، مشددةً على توجيه "بايدن" لجميع المؤسسات الأمريكية المعنية بمساعدة الشعبين التركي والسوري.

وكانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، قد أعلنت خلال الساعات القليلة الماضية، ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد إلى 3381 قتيلًا.

وأكدت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن إجمالي عدد المصابين ارتفع إلى 15 ألفًا و834 مصابًا.

كان فؤاد أقطاي، نائب الرئيس التركي، قد أعلن أن عدد الأبنية المُنهارة جراء الزلزال ارتفع إلى 3471 منشأة، فضلًا عن وقوع 145 هزة ارتدادية حتى الآن.

وأوضح نائب الرئيس التركي، أنه سيتم نقل المنكوبين إلى المدارس والجامعات والفنادق في مدن عدة، مُشيرًا إلى أنه لا مخاطر من انهيار السدود جراء الزلزال.

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