بحضور القيادات التنفيذية.. محافظ قنا يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة بقفط

ترأس اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بقفط، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وياسر حمودة سكرتير عام المحافظة ، وفوزي رضوان رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بقفط، وأحمد أبو المجد مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، وعبدالرحيم محمد مدير إدارة الاستثمار وعدد من القيادات التنفيذية والمعنية بملف الاستثمار بالمحافظة.

وأوضح محافظ قنا، أن المجلس وافق على منح مهلة لاستكمال الإجراءات حتى 28 فبراير الجارى لفرع شركة إكويتي دريلينج ليمتد والواقع علي مساحة 2000 متر مربع بتكلفة استثمارية 2 مليون دولار وسوف يوفر 16 فرصة عمل، حيث يختص المشروع بتقديم الخدمات الجيوفيزيقية وما يتعلق بها من نشاطات وعمليات لازمة للاستكشاف والبحث عن المعادن والتعدين ومصادر المياه والنشاطات المتعلقة بأعمال القياسات والأشكال الارضية.

كما وافق المجلس علي منح مهلة لمدة 10 أشهر لشركة عطاء الخير لتصنيع الصابون الصلب والمنظفات الصناعية لمزاولة نشاطها والواقع على مساحة 1842 متر مربع بتكلفة استثمارية مليون دولار وسوف يوفر 70 فرصة عمل .

وأضاف الداودي أن مجلس الإدارة وافق أيضًا علي مد مهلة لمدة 10 أشهر لبدء مزاولة النشاط لشركتي هيبي تكس لانتاج المستلزمات الطبية، وهيبي لانتاج مستلزمات الدواء ، مع التزام الشركتين بتقديم جدول زمني للبدء في التشغيل .

في سياق آخر كان قد واصل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، وحسام حموده السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد ، استقبال المواطنين بمكاتبهم للاستماع لشكواهم عن قرب، والاستجابة السريعة لمطالبهم وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية من أجل تحقيق الأمن الاجتماعي والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والأنظمة الحكومية، جاء ذلك بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا.