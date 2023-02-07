مستشفى سوهاج الجامعي تجري جراحة نادرة لإنقاذ فتاة من شلل رباعي

قال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، أن قسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفي الجامعي نجح في إجراء تدخل جراحيا نادراً ويعد الأول من نوعه فى صعيد مصر، لفتاة تبلغ من العمر 18 عاماً، وتعاني من مرض خلقى الانغماس القاعدى مع عدم ثبات قاع الجمجمة فى الاتصال بالفقرات العنقية، وهى من الحالات النادرة الحدوث، وأدى هذا المرض إلى إصابة الفتاة بشلل رباعى حاد نتيجة الضغط على الحبل الشوكي وجذع المخ بقاع الجمجمة.

وقال الدكتور مجدي أمين القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أنه تم على الفور حجز المريضة بالقسم والتجهيز للتدخل الجراحي لتوسيع قاع الجمجمة مع استعدال الاعوجاج الفقرات العنقية وإعادتها الى الوضع التشريحي الطبيعي وتثبيتها بقاع الجمجمة.

وذكر الدكتور حمدي سعد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية أنه تم خروج المريضة من غرفة العمليات إلى العناية المركزة لمتابعة الوظائف الحيوية، والتى أثبتت استقرار حالتها والتحسن فى الحركة على مستوى الأطراف الأربعة، وتم خروج المريضة من العناية المركزة إلى القسم الداخلي لتستطيع المشي بعد مرور شهر وهي طريحة الفراش.

وأضاف الدكتور محمد أحمد عبدالعال رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، ان الفريق الطبى والجراحي ضم كلاً من الدكتور أحمد كمال عبد الحميد أستاذ مساعد بالقسم، الدكتور محمد عويش والدكتور أحمد الحلفاوى مدرسين مساعدين بالقسم.