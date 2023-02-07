الثلاثاء 07 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مستشفى سوهاج الجامعي تجري جراحة نادرة لإنقاذ فتاة من شلل رباعي

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

قال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، أن قسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفي الجامعي نجح في إجراء تدخل جراحيا نادراً ويعد الأول من نوعه فى صعيد مصر، لفتاة تبلغ من العمر 18 عاماً، وتعاني من مرض خلقى الانغماس القاعدى مع عدم ثبات قاع الجمجمة فى الاتصال بالفقرات العنقية، وهى من الحالات النادرة الحدوث، وأدى هذا المرض إلى إصابة الفتاة بشلل رباعى حاد نتيجة الضغط على الحبل الشوكي وجذع المخ بقاع الجمجمة.

وقال الدكتور مجدي أمين القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أنه تم على الفور حجز المريضة بالقسم والتجهيز للتدخل الجراحي لتوسيع قاع الجمجمة مع استعدال الاعوجاج الفقرات العنقية وإعادتها الى الوضع التشريحي الطبيعي وتثبيتها بقاع الجمجمة.

وذكر الدكتور حمدي سعد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية أنه تم خروج المريضة من غرفة العمليات إلى العناية المركزة لمتابعة الوظائف الحيوية، والتى أثبتت استقرار حالتها والتحسن فى الحركة على مستوى الأطراف الأربعة، وتم خروج المريضة من العناية المركزة إلى القسم الداخلي لتستطيع المشي بعد مرور شهر وهي طريحة الفراش.

وأضاف الدكتور محمد أحمد عبدالعال رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، ان الفريق الطبى والجراحي ضم كلاً من الدكتور أحمد كمال عبد الحميد أستاذ مساعد بالقسم، الدكتور محمد عويش والدكتور أحمد الحلفاوى مدرسين مساعدين بالقسم.

إدارة المستشفيات الجامعية اعوجاج استقرار استنباط استحداث ادارة المستشفيات الدكتور مصطفى عبدالخالق

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى الشباب.. العمل لمواجهة الأزمة

الأكثر قراءة

ظهرت.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بالاسم فقط جميع محافظات مصر

ظهرت.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2023 برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2023 برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية بالاسم ورقم الجلوس

بالرابط.. خطوات تسجيل قراءة الغاز الطبيعي بتروتريد فبراير 2023

ممثل النادى الأهلى أمام شباب النواب: دفعنا رسوم  قيد 600 ألف جنيه فى لاعب سعره 10 آلاف دولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

أهمية الاتجاه شرقًا !

جلال حمام

بالونات التجسس.. تاريخ يبدأ من الثورة الفرنسية

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للأخوة الإنسانية

جمال رشدي

السياحة الدينية وكنيسة شهداء الوطن والأيمان بالعور ‏

منى رجب

عيد الحب فى وجود المنصات ومواقع التواصل الاجتماعى

ماجد حبته

رسائل الرئيس للصحفيين العرب

عبدالوهاب داود

سيرة المحبة.. فوزى وأشرف و34 جميلًا                                                                  

الحسين عبدالرازق

لوجه الله والوطن!

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى: ضرورة وقف إسرائيل الاجراءات الأحادية لعدم زيادة الاحتقان لدى الفلسطينيين

رئيس وزراء فلسطين: إجراءات الاحتلال لن تثنى الشعب عن المطالبة بحقوقه

خبرة الكوارث.. كيف يمكن لإسرائيل مساعدة تركيا بعد الزلزال؟