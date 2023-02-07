الثلاثاء 07 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«الأعلى للإعلام» يطالب بإصدار ميثاق شرف رياضى لمواجهة التجاوزات الإعلامية

الكاتب الصحفي كرم
الكاتب الصحفي كرم جبر

طالب الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، نقابتا الصحفيين والإعلاميين واتحاد الكرة واللجان المختصة، بالتنسيق مع المجلس لإصدار ميثاق شرف رياضي لمواجهة ومكافحة ما يحدث في الوسط الرياضي.

وأضاف جبر أن المجلس اجتمع بكامل أعضائه لدراسة ما يحدث في الوسط الرياضي من تجاوزات تم رصدها، وأن المجلس مستمر غدا وبعد غد في بحث التجاوزات بحضور الجهات المختصة.

وتابع: «المجلس تدخل بعد انتهاء أمل  تسوية الخلافات القائمة في الوسط الرياضي»، مشيرًا إلى أن المجلس سيتخد قرارات فورية وعاجلة ضد أية تجاوزات في المحطات الفضائية ومن الممكن سحب التراخيص من القنوات المتجاوزة.

الكاتب الصحفي كرم جبر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصحفيين والإعلاميين اتحاد الكرة ميثاق شرف رياضي الوسط الرياضي

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