وفاة شاب خلال مباراة كرة قدم في الشرقية

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطه خلال مباراة كرة القدم متأثرًا بأزمة قلبية بقرية بردين بالزقازيق، في محافظة الشرقية.

واستقبل مستشفى الزقازيق الجامعى الشاب محمد ياسر 18 سنة، مقيم فى قرية بردين التابعة لمركز ومدينة الزقازيق، مغشيًا عليه وتوفى فور وصوله متأثرًأ بسكتة قلبية مفاجئة وتوقف بعضلة القلب.

وتبين من المعلومات الأولية أن الشاب المتوفى تعرض لحالة إغماء مفاجئة أثناء لعب مباراة كرة قدم رفقة عدد من أصدقائه فى أحد الملاعب بمركز شباب بردين، وتم نقله إلى المستشفى لمحاولة إسعافه إلا أنه فارق الحياة جراء توقف عضلة القلب.

تم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى فى مستشفى الزقازيق الجامعى، والعرض على النيابة للتصريح بالدفن.