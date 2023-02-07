أسعار الغاز الطبيعي تسجل 2.454 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية

شهدت الساعات الماضية، تراجع أسعار الغاز الطبيعي العالمية في تعاملات ،اليوم الثلاثاء، وبلغت الأسعار 2.454 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية بنسبة انخفاض كبيرة، وذلك عقب ارتفاعها في تعاملات اليوم ثم انخفضت مرة أخرى.

فيما تبلغ مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة 2.583 تريليون قدم مكعب، بزيادة 222 مليار قدم مكعب عن نفس الفترة من العام الماضي، كما أنها تزيد بمقدار 163 مليار قدم مكعب عن متوسط الخمس سنوات.

و يعتبر الغاز الطبيعي هو أحد المكونات الرئيسية لصناعة الطاقة. وهو نوع من الوقود الأحفوري يوجد تحت سطح الأرض. في هذه الحالة، يمكن للشركات الاستفادة من الأرض والتنقيب عنها. في حالات أخرى، يمكن إنتاجه باستخدام الآبار في عملية تسمى التكسير، بعد الإنتاج، تتم معالجته للبيع. يمكن للمستهلكين بعد ذلك استخدامه لتدفئة منازلهم وطهي الطعام وتجفيف ملابسهم وتزويد سياراتهم بالوقود.