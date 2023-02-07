جامعة ابنها رفضت الاعتراف به.. طالب حقوق: «رغم إعاقتي احترفت رمي الجلة»

لم يعيقه فقدان حاسة البصر عن السعي وراء حلمه.. عبد الرحمن جمال طالب بماجستير كلية الحقوق في جامعة بنها، روى لـ"الدستور" معاناته مع الإعاقة والتحديات التي يواجهها على مدار أشهر بسبب رفض جامعة بنها الاعتراف به من ذوي الهمم.

عبد الرحمن قال لـ "الدستور" إنه كان يتمتع بصحة جيدة في الطفولة إلى أن تم تشخيصه بمرض ضمور العصب ففقد بصوره تدريجية في عمر الـ 12 عام واجمع الأطباء أنه لا سبيل لعلاجه إلا بالسفر خارجاً وأضاف:" اصبحت أرى ظل الأشياء فقط وفقدت القدرة على تحديد الملامح".

استكمل محمد حديثه وقال أنه التحق بالتعليم الأزهري بداية من المرحلة الإعدادية إلى أن انهي المرحلة الثانوية والتحق بكلية الشريعة والقانون، ومن خلالها حصل على ليسانس الحقوق لكنها تم تكن نهاية مسيرته التعليمية لأنه قرر أن يحصل على الماجستير في كلية الحقوق بجامعة بنها.

وأضاف محمد أنه بجانب دراسته عشق الرياضة وحقق عدة إنجازت في رياضة "دفع الجلة"".. التي يعتبرها هوايته المفضلة وحقق 3 ميداليات ذهبية بها في اسبوع الشباب عن دفع كرة تزن 7 كيلو.

قال عبد الرحمن أن الجامعة لم تعتبره من ذوي الهمم رغم خضوعه لقوانينهم ، فلم يأخذ مجلس جامعة بنها "بكارنيه الإعاقة" الذي يمنحه تسهيلات عديدة منها إعفائه من مصاريف الدراسة وكان ردهم عليه قاسياً" ما بنعترفش بإعفائات"، وهو ما كلف عبد الرحمن 11 ألف جنيه وأضاف أن دخله المادي ضعيف فهو لا يحصل إلا على 1750 جنيه من معاش والده.

ووجه عبد الرحمن، الشكر للرئيس السيسي على دعمه المستمر لذوي الهمم وان الحكومة تسير في نفس الاتجاة لكنه اشتكى من إهمال محافظ المنوفية الحالي وقال أنه رفض مقابلته .