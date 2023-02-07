الثلاثاء 07 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بعد دعم تركيا.. هل سيقدم الاتحاد الأوروبي المساعدة لسوريا لمواجهة آثار الزلزال؟

الزلزال
الزلزال

أطلقت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي آلية "الاستجابة المتكاملة للأزمة السياسية" للمجتمع الدولي، والغرض من ذلك هو تسريع تبادل المعلومات، من بين أمور أخرى.

ووفقاً للاتحاد الأوروبي، فإن من المقرر أن يكون هناك تعاون أوثق على مستوى الاتحاد الأوروبي في أعقاب الزلازل المدمرة التي ضربت المنطقة الحدودية التركية السورية.

نحن أمام كارثة كبيرة هي الأكبر في المنطقة منذ عقود

وفي هذا الصدد، قال لويس ميجيل بوينو، المُتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، في مُداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، تعليقًا على الزلزال المُدمر في تركيا، نحن أمام كارثة كبيرة للغاية، وهي أسوأ كارثة في المنطقة منذ عقود.

وأوضح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أنه استجابةً لذلك فإن الاتحاد أرسل حتى الآن 27 فرقةً مُكونةً من رجال الإطفاء ومتخصصين ومهندسين من 19 دولة من دول الاتحاد، بالإضافة إلى مُعدات طبية ومساعدات عاجلة وإقامة مستشفيات ميدانية.

حماية المدنيين هي جزء من المفوضية الأوروبية 

وعن المدنين، أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أن حماية المدنيين هي جزء من المفوضية الأوروبية ومن خلالها نحن في الاتحاد الأوروبي ننسق توسيع هذه المساعدات من قبل الدول الأعضاء؛ لصالح الشعب التركي ونقدم مساعدات عاجلة.

مساعدات في سوريا من خلال الشركاء الإنسانيين في المناطق المُتضررة

وأشار المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أنه يتم التنسيق أيضًا لتقديم المساعدات في سوريا من خلال الشركاء الإنسانيين في المناطق المُتضررة، ولكن هناك صعوبات لوجستية، وهناك كثير من الناس لا يزالون أسفل الأنقاض، ونقدم أقصى ما لدينا لمُساعدة السُلطات التركية والشعب السوري.

وتابع، في المناطق المُتضرر في سوريا الوضع أصعب مُقارنة ببعض المناطق بتركيا؛ لأن قدرة الدفاع المدني السوري أقل، وأيضًا هناك صعوبات لوجستية لإيصال المساعدات للمحتاجين والمتضررين من الكارثة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى الشباب.. العمل لمواجهة الأزمة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالاسم جميع المحافظات

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023

ظهرت.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بالاسم فقط جميع محافظات مصر

ظهرت.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2023 برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2023 برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية بالاسم ورقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للأخوة الإنسانية

جمال رشدي

السياحة الدينية وكنيسة شهداء الوطن والأيمان بالعور ‏

منى رجب

عيد الحب فى وجود المنصات ومواقع التواصل الاجتماعى

ماجد حبته

رسائل الرئيس للصحفيين العرب

عبدالوهاب داود

سيرة المحبة.. فوزى وأشرف و34 جميلًا                                                                  

الحسين عبدالرازق

لوجه الله والوطن!

ماجد حبته

زيارة رئيس وزراء رومانيا

محمود خليل

«الحلم الغامض».. و«رجل الأقدار»

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى: ضرورة وقف إسرائيل الاجراءات الأحادية لعدم زيادة الاحتقان لدى الفلسطينيين

رئيس وزراء فلسطين: إجراءات الاحتلال لن تثنى الشعب عن المطالبة بحقوقه

خبرة الكوارث.. كيف يمكن لإسرائيل مساعدة تركيا بعد الزلزال؟