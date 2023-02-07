الثلاثاء 07 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

في منتصف التعاملات.. ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب في منتصف التعاملات الصباحية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا طفيفا تأثرا بالبورصات العالمية، وتقدم "الدستور" نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب اليوم المحلية والعالمية، ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث المستمر للأسعار.

وقال عمرو مغربي عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك ارتفاعا طفيفا في أسعار الذهب اليوم في منتصف التعاملات الصباحية، مضيفا في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن اسعار الذهب وفق آخر تحديث كانت  كالتالي.

- أسعار الذهب الآن

سجل عيار 18       نحو       1470  جنيها

وسجل عيار 21     نحو        1715 جنيها

وسجل عيار 24    نحو        1960  جنيها

وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن أسعار الجنيه الذهب بلغت 13720 جنيها، وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجة توتر البورصات العالمية، بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية وتداعيات أزمة التضخم العالمي وتداعيات أزمة روسيا وأوكرانيا.

- أسعار الذهب العالمية 

 

وأشار عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إلى أن الأسعار لا تشمل المصنعية، وسجل سعر الذهب العالمي 1875 دولارا للأونصة. 

أسعار الذهب الذهب الذهب العالمية الذهب اليوم الصباحية

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