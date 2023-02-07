مروان حماد يستعرض أهم نجاحات معرض الكتاب

كشف مروان حماد، المنسق العام للبرنامج الثقافي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أهم نجاحات معرض الكتاب في دورته الـ54 هذا العام.

دورة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023 “مميز”

وأكد خلال حواره على القناة الأولى الفضائية المصرية، اليوم، أن الدورة 54 من المعرض من الدورات المميزة التي شهدها عبر حضوره لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

الأسرة المصرية

وعلق "أن الجماهير الغفيرة التي أتت أعطتنا درسا حقيقيا أن الأسرة المصرية ما زالت تبحث عن هويتها داخل الكتاب وداخل معرضها الذي إذا نظرنا له نظره إسقاطية سنجد في كل ركن فيه ينطق إشعاعا وحقيقة تبعث رسالة إلى الآخر تقول إن مصر حين تكون الأزمات فإنها تأتي بإجابة غير متوقعة تماما".

إبهار الجميع

وأضاف أنه ما تم العمل عليه في المعرض من برامج وغيرها بتنسيق مع الفاعلين جميعهم داخل المعرض كان نتيجتها إبهار الجميع، منوها بأن الفعاليات وغيرها التي كانت تقدم حدثت بمحبة لهذا الوطن، كلًا كان يعمل وهدفه الأساسي أن يكون المقبل على المعرض يجد كل ما يرغب فيه داخل أي ركن من أركان المعرض.

وأوضح أن صناعة هذا الحدث لا يأتي من شخص واحد ولكن من فريق عمل كامل وكبير يساهم كل فرد وعصف ذهني بالتفكير ما الذي يطلبه القارئ والمستمع والمشاهد داخل فعاليته، فالأسماء التي حضرت وشاركت في معرض القاهرة الدولي للكتاب حينما تنظر إلى المعرض وعدد الجمهور تشعر بالفخر.