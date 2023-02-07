الثلاثاء 07 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية الترم الاول 2023

الشهادة الاعدادية
الشهادة الاعدادية

ظهرت مساء أمس الاثنين نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية الترم الأول 2023 بعد أن اعتمدها محافظ الإقليم أيمن مختار ، التزامًا بقرار رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية ونتيجة صفوف النقل بدءًا من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي خلال أجازة منتصف العام التي تنتهي الخميس المقبل. 

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وتنشر الدستور عبر موقعها الالكتروني رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية ٢٠٢٢ ونعرضه في التقرير التالي. 

نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم محافظة الدقهلية عبر رابط الدستور 

يوفر موقع جريدة الدستور رابط نتيجة ثالثة إعدادي برقك الجلوس والاسم ، ويمكنك الحصول عليها بالضغط على الرابط التالي https://natiga.dostor.org/46/ ، ثم قم بكتابة رقم جلوس طالب الشهادة الاعدادية، واكتب الكود الظاهر أمامك على الشاشة ، ثم اضغط على عرض النتيجة فتظهر أمامك نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم محافظة الدقهلية.

نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم عبر natiga4dk

توفر البوابة الالكترونية لمحافظة الدقهلية natiga4dk  نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم  بعد أن اعتمدها مساء أمس  الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وبلغت نسبة النجاح في الشهادة الاعدادية  87 % للاعدادي العام ، و 87,8 % للاعدادي المهني ، و 100 % للطلاب من ذوي القدرات الخاصة.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الاعدادية بالدقهلية هذا العام 125 الف و 227 طالب وطالبة ، منهم 123 الف و 790 طالب وطالبة في الاعدادي العام  نجح منهم 107 الف و 668 طالب وطالبة بنسبة نجاح 78% ، و 1,546 طالب وطالبة في  الاعداديه المهنية نجح منهم 1,522 طالب وطالبة بنسبة نجاح 87,8 % .

وحضر  من طلاب الشهادة الاعدادية من  ذوي القدرات الخاصة من المكفوفين 6 طلاب بنسبة نجاح 100 % ، وعدد الطلاب من ذوي القدرات الخاصة الصم وضعاف السمع 39 طالب وطالبة بنسبة نجاح 100 % .

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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2023 عبر الدستور برقم الدستور

وتوفر البوابة الالكترونية لمحافظة الدقهلية natiga4dk  نتيجة الصف الثالث الإعدادي عبر الضغط على الرابط التالي : 

http://natiga.edudk.net/

ومع اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية بحث الطلاب وأولياء الأمور عنها عبر هذه الكلمات البحثية « نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية ٢٠٢٢ - نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم محافظة الدقهلية -  مدرسة اون لاين نتيجة الشهادة الإعدادية الدقهلية - نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية الترم الاول 2023 -  نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية ٢٠٢٢ -  نتائج التعليم الاساسي - نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه الدقهليه ترم اول 2023 -  نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم » . 

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