نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية الترم الاول 2023

ظهرت مساء أمس الاثنين نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية الترم الأول 2023 بعد أن اعتمدها محافظ الإقليم أيمن مختار ، التزامًا بقرار رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية ونتيجة صفوف النقل بدءًا من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي خلال أجازة منتصف العام التي تنتهي الخميس المقبل.

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وتنشر الدستور عبر موقعها الالكتروني رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية ٢٠٢٢ ونعرضه في التقرير التالي.

نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم محافظة الدقهلية عبر رابط الدستور

يوفر موقع جريدة الدستور رابط نتيجة ثالثة إعدادي برقك الجلوس والاسم ، ويمكنك الحصول عليها بالضغط على الرابط التالي https://natiga.dostor.org/46/ ، ثم قم بكتابة رقم جلوس طالب الشهادة الاعدادية، واكتب الكود الظاهر أمامك على الشاشة ، ثم اضغط على عرض النتيجة فتظهر أمامك نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم محافظة الدقهلية.

نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم عبر natiga4dk

توفر البوابة الالكترونية لمحافظة الدقهلية natiga4dk نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم بعد أن اعتمدها مساء أمس الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وبلغت نسبة النجاح في الشهادة الاعدادية 87 % للاعدادي العام ، و 87,8 % للاعدادي المهني ، و 100 % للطلاب من ذوي القدرات الخاصة.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الاعدادية بالدقهلية هذا العام 125 الف و 227 طالب وطالبة ، منهم 123 الف و 790 طالب وطالبة في الاعدادي العام نجح منهم 107 الف و 668 طالب وطالبة بنسبة نجاح 78% ، و 1,546 طالب وطالبة في الاعداديه المهنية نجح منهم 1,522 طالب وطالبة بنسبة نجاح 87,8 % .

وحضر من طلاب الشهادة الاعدادية من ذوي القدرات الخاصة من المكفوفين 6 طلاب بنسبة نجاح 100 % ، وعدد الطلاب من ذوي القدرات الخاصة الصم وضعاف السمع 39 طالب وطالبة بنسبة نجاح 100 % .

وتوفر البوابة الالكترونية لمحافظة الدقهلية natiga4dk نتيجة الصف الثالث الإعدادي عبر الضغط على الرابط التالي :

http://natiga.edudk.net/

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