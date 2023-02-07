شريف عارف: ما شهدته الدورة الـ54 من معرض الكتاب يؤكد ريادة مصر الثقافية

قال الروائي شريف عارف، إن الدورة 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب والتي انتهت فعالياتها بالأمس، تؤكد من جديد ريادة مصر الثقافية، وتمنح بعدًا جديدًا لحيوية الدولة، وهذا ما أكدته نسب الحضور والمشاركة.

وأضاف "عارف"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور":"أظن أن الهيئة العامة للكتاب أضافت جديدًا في هذه الدورة خاصة، بالنسبه للورش وتنوع الندوات، وأتطلع إلى أن تكون هناك صناعة ثقافية مهمة وهي صناعة الترفيه أو ترفيه الثقافة بمعنى أننا يمكن أن نضيف أنشطة أخرى موازية فنية وغيرها".

وتابع:"يمكن أن يكون هناك مسرحًا مفتوحًا داخل المعرض يشارك فيه كبار الفنانين من مصر والعالم العربي بحيث يصبح مهرجانًا كاملًا للإبداع وللكتاب ويتخلله المعرض بمدته المحددة، لافتًا إلى أن تلك الفكرة يمكن أن ترفع من الأعباء الموجودة على دور النشر خاصة إذا كان هناك رعاة على قدر كبير من الاهتمام والعمل المجتمعي.

واختتم:"عموما نحن أمام حدث فريد يتطلب دراسة متانية، ماذا سيكون شكل الدورات المقبلة للمعرض خاصة أنه المعرض الأول والأهم عربيًا وإقليميًا، وكذلك يحتل الترتيب العالمي الجيد والمطلوب الآن هو تطوير ذلك كله.