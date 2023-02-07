الثلاثاء 07 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على المتهمين بالسطو على سيارة شركة سجائر بمدينة نصر

جريدة الدستور

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ضبط المتهمين بسرقة سيارة شركة سجائر فى مدينة نصر.

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث من سائق والمندوب المرافق له بأنه حال استقلالهما سيارة نقل تابعة لإحدى شركات تجارة الأدخنة والخاصة بتوزيع السجائر، فوجئا بسيارة يستقلها 5 أشخاص تقوم بإستيقافهم منتحلين صفة رجال شرطة وإنزالهم من السيارة والاستيلاء عليها بحمولتها سجائر، ومبلغ مالى من متحصلات البيع ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "انتحال الصفة" وأقـــر أحدهم بأنه نظراً لطبيعة عمله فى مجال بيع السجائر بالكشك عمله وتردد السيارة التابعة للشركة على الكشك واحتفاظ قائدها والمندوب المرافق له لمبالغ مالية كبيرة اختمر فى ذهنه فكرة سرقة ما بحوزتهم من بضائع ومبالغ مالية.

وفى سبيل ذلك اتفق مع بقية المتهمين على سرقة المجنى عليهما على النحو المشار إليه وقاموا بالتخلى عن السيارة المستولى عليها بأحد المناطق الجبلية، واستولوا على ما بداخلها من بضائع ومبالغ مالية.

تم بإرشادهم ضبط سيارة ملك أحدهم والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة، السيارة المستولى عليها بمكان التخلى عنها، مبلغ مالى من متحصلات السرقة، عدد من عبوات السجائر مختلفة الأنواع بمسكن أحدهم.

وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمين واتهموهم بسرقتهم، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

مدينة نصر شركة سجائر سرقة سيارة ضبط وزارة الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى الشباب.. العمل لمواجهة الأزمة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالاسم جميع المحافظات

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023

ظهرت.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بالاسم فقط جميع محافظات مصر

ظهرت.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2023 برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2023 برقم الجلوس

الشهادة الاعدادية .. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للأخوة الإنسانية

جمال رشدي

السياحة الدينية وكنيسة شهداء الوطن والأيمان بالعور ‏

منى رجب

عيد الحب فى وجود المنصات ومواقع التواصل الاجتماعى

ماجد حبته

رسائل الرئيس للصحفيين العرب

عبدالوهاب داود

سيرة المحبة.. فوزى وأشرف و34 جميلًا                                                                  

الحسين عبدالرازق

لوجه الله والوطن!

ماجد حبته

زيارة رئيس وزراء رومانيا

محمود خليل

«الحلم الغامض».. و«رجل الأقدار»

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: إجراءات الاحتلال لن تثنى الشعب عن المطالبة بحقوقه

خبرة الكوارث.. كيف يمكن لإسرائيل مساعدة تركيا بعد الزلزال؟

بناء على طلب أنقرة.. إسرائيل ترسل وفدًا إغاثيًا إلى تركيا لمواجهة تداعيات الزلزال