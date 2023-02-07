القبض على المتهمين بالسطو على سيارة شركة سجائر بمدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ضبط المتهمين بسرقة سيارة شركة سجائر فى مدينة نصر.

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث من سائق والمندوب المرافق له بأنه حال استقلالهما سيارة نقل تابعة لإحدى شركات تجارة الأدخنة والخاصة بتوزيع السجائر، فوجئا بسيارة يستقلها 5 أشخاص تقوم بإستيقافهم منتحلين صفة رجال شرطة وإنزالهم من السيارة والاستيلاء عليها بحمولتها سجائر، ومبلغ مالى من متحصلات البيع ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "انتحال الصفة" وأقـــر أحدهم بأنه نظراً لطبيعة عمله فى مجال بيع السجائر بالكشك عمله وتردد السيارة التابعة للشركة على الكشك واحتفاظ قائدها والمندوب المرافق له لمبالغ مالية كبيرة اختمر فى ذهنه فكرة سرقة ما بحوزتهم من بضائع ومبالغ مالية.

وفى سبيل ذلك اتفق مع بقية المتهمين على سرقة المجنى عليهما على النحو المشار إليه وقاموا بالتخلى عن السيارة المستولى عليها بأحد المناطق الجبلية، واستولوا على ما بداخلها من بضائع ومبالغ مالية.

تم بإرشادهم ضبط سيارة ملك أحدهم والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة، السيارة المستولى عليها بمكان التخلى عنها، مبلغ مالى من متحصلات السرقة، عدد من عبوات السجائر مختلفة الأنواع بمسكن أحدهم.

وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمين واتهموهم بسرقتهم، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.