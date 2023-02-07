الثلاثاء 07 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إعلان نتائج الصف الثانى الثانوى العام بمدارس الجيزة

جريدة الدستور

أعلنت مدارس الثانوي العام بالجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/2023 لطلاب الصف الثاني الثانوي العام.

وكشفت المدارس عن كشوف نتائج نصف العام الدراسي لطلاب الصف الثاني الثانوي، بفناء المدرسة للاطلاع عليها، ومعرفة كل طالب درجاته والوقوف على مستواه الحقيقي.

وينشر "الدستور" خلال هذا التقرير توزيع درجات الصف الثاني الثانوي 2023:

34 درجة للامتحان الإلكتروني، و6 درجات للامتحان الورقي، و5 درجات لامتحان الشهر، و5 درجات للمواظبة والحضور، الدرجة الكلية 50 درجة، لمادة اللغة العربية.

27 درجة للامتحان الإلكتروني، و5 درجات للامتحان الورقي، و4 درجات لامتحان الشهر، و4 درجات للمواظبة والحضور، الدرجة الكلية 40 درجة، لمادة اللغة الأجنبية الأولي.

20 درجة للامتحان الإلكتروني، و4 درجات للامتحان الورقي، و3 درجات لامتحان الشهر، و3 درجات للمواظبة والحضور، الدرجة الكلية 30 درجة، لمادة اللغة الأجنبية الثانية.

27 درجة للامتحان الإلكتروني، و5 درجات للامتحان الورقي، و4 درجات لامتحان الشهر، و4 درجات للمواظبة والحضور، الدرجة الكلية 40 درجة، لمادة  الجبر والتفاضل والمثلثات.

درجات الصف الثاني الثانوي 2023

20 درجة للامتحان الإلكتروني، و4 درجات للامتحان الورقي، و3 درجات لامتحان الشهر، و3 درجات للمواظبة والحضور، الدرجة الكلية 30 درجة، لمادة الكيمياء.

20 درجة للامتحان الإلكتروني، و4 درجات للامتحان الورقي، و3 درجات لامتحان الشهر، و3 درجات للمواظبة والحضور، الدرجة الكلية 30 درجة، لمادة الفيزياء.

20 درجة للامتحان الإلكتروني، و4 درجات للامتحان الورقي، و3 درجات لامتحان الشهر، و3 درجات للمواظبة والحضور، الدرجة الكلية 30 درجة، لمادة الأحياء.

20 درجة للامتحان الإلكتروني، و4 درجات للامتحان الورقي، و3 درجات لامتحان الشهر، و3 درجات للمواظبة والحضور، الدرجة الكلية 30 درجة، لمادة تطبيقات رياضة.

20 درجة للامتحان الإلكتروني، و4 درجات للامتحان الورقي، و3 درجات لامتحان الشهر، و3 درجات للمواظبة والحضور، الدرجة الكلية 30 درجة، لمادة  التاريخ.

20 درجة للامتحان الإلكتروني، و4 درجات للامتحان الورقي، و3 درجات لامتحان الشهر، و3 درجات للمواظبة والحضور، الدرجة الكلية 30 درجة، لمادة الجغرافيا.

20 درجة للامتحان الإلكتروني، و4 درجات للامتحان الورقي، و3 درجات لامتحان الشهر، و3 درجات للمواظبة والحضور، الدرجة الكلية 30 درجة، لمادة علم نفس واجتماع.

20 درجة للامتحان الإلكتروني، و4 درجات للامتحان الورقي، و3 درجات لامتحان الشهر، و3 درجات للمواظبة والحضور، الدرجة الكلية 30 درجة، لمادة الفلسفة والمنطق.

الفلسفة والمنطق الفصل الدراسي الأول الصف الثاني الثانوي الصف الأول الثانوي الثانوي 2023 الاول الثانوى اللغة العربية

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وائل لطفي

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