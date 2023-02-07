الثلاثاء 07 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«تحيا مصر» يوقع بروتوكول تعاون مع الاتحاد العام للمصريين فى الخارج

توقيع البروتكول
توقيع البروتكول

استقبل اللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية وأمين صندوق تحيا مصر، مساء أمس، وفدًا من الاتحاد العام للمصريين في الخارج، لاستعراض سبل التعاون المشترك بين الصندوق والاتحاد لدعم المشروعات التنموية والمبادرات التي ينفذها الصندوق دعما للاقتصاد وتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.
حضر اللقاء إسماعيل أحمد رئيس الاتحاد، ومحمد أبو العيش رئيس الاتحاد الفرعي في السعودية، وسعيد عثمان رئيس الاتحاد الفرعي في هولندا، وكورين شنودة رئيس الاتحاد الفرعي في فرنسا، ومحمود فضل رئيس الاتحاد الفرعي في سويسرا، وتامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر.
وجرى خلال اللقاء، توقيع برتوكول تعاون بين الصندوق والاتحاد العام للمصريين في الخارج؛ لوضع إطار تنفيذي للاستفادة من مشاركات ومساهمات المصريين في الخارج لدعم المشروعات التنموية التي ينفذها الصندوق في مختلف المجالات.
ومن جهته، قال تامر عبدالفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن البروتوكول يعد خطوة جديدة نحو تعزيز الشراكة مع كيانات العمل المجتمعي، لاسيما أنه سيضمن الاستفادة من قدرات الاتحاد العام للمصريين في الخارج في تنظيم حملات دورية في مختلف دول العالم للمشاركة في صندوق تحيا مصر من خلال القنوات الرسمية للاتحاد بالإضافة إلى الترويج لجهود صندوق تحيا مصر في دعم الاقتصاد والمشروعات التنموية.
وأعرب عن سعادته بالشراكة مع الاتحاد العام للمصريين في الخارج، مشيرا إلى أن هذه الشراكة ستسهم في التعريف بجهود الصندوق كمعاون لأجهزة الدولة في تنفيذ المشروعات التنموية، وكذا دعم الأسر الأولى بالرعاية.
وأوضح "عبدالفتاح" أن البرتوكول سينظم عمليات التبرع لحساب الصندوق وهو 037037 - صندوق تحيا مصر  بمختلف العملات فضلا عن استخدام الموقع الرسمي للصندوق وهو https://tahyamisrfund.org من خلال بطاقات الخصم المباشر والائتمان.
وأكد إسماعيل أحمد رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج، أن أبناء الوطن في الخارج كانوا ومازالوا داعمين للاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن التعاون مع صندوق تحيا مصر سيسهم في زيادة التدفقات النقدية بالشكل الذي يتناسب مع حجم الجاليات المصرية في الخارج الذي يصل لنحو 12 مليون مصري مقيم بمختلف دول العالم، من أصحاب المهن والحرف المختلفة، ولاشك أن هذا التنوع سيثري جهود الصندوق في دعم أبناء الوطن في مختلف محافظات الجمهورية.
وأضاف أن الاتحاد ينظم عمله من خلال أفرع منتشرة في مختلف دول العالم منها سويسرا وهولندا وفرنسا وألمانيا والنمسا وانجلترا وأستراليا وكندا والولايات المتحدة الامريكية والمغرب وليبيا ولبنان بالإضافة إلى دول الخليج كافة.
وأوضح أنه تم الاتفاق على إطار تنفيذي للبروتوكول سيضمن تنظيم حملات توعوية بنشاط صندوق تحيا مصر في مختلف دول العالم، والبداية ستكون من المملكة العربية السعودية، وسيتم تباعا تنظيم حملة مشابهة في باقي الدول للاستفادة من مساهمات المصريين في الخارج لدعم الاقتصاد ورعاية المواطنين في المناطق الأكثر احتياجا.
 
جدير بالذكر أن صندوق تحيا مصر نفذ منذ تأسيسه مشروعات ومبادرات بقيمة 22 مليار جنيه في مجالات التنمية العمرانية والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وكذا دعم التعليم والتدريب ومواجهة الكوارث والأزمات، فضلاً عن تسجيله لـ6 أرقام قياسية في موسوعة جينس العالمية بأكبر قافلتين للعمل الخيري في العالم خدمت أكثر 10 ملايين مواطنين عامي 2020 و2021
 

أمين صندوق تحيا مصر وفدا من الاتحاد العام للمصريين في الخارج استعراض سبل التعاون المشترك بين الصندوق والاتحاد لدعم المشروعات التنموية والمبادرات التي ينفذها الصندوق دعما للاقتصاد وتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية توقيع برتوكول تعاون بين الصندوق والاتحاد العام للمصريين في الخارج وضع إطار تنفيذي للاستفادة من مشاركات ومساهمات المصريين في الخارج لدعم المشروعات التنموية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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