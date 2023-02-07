الثلاثاء 07 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

البورصة المصرية للسلع تعقد جلستها العشرين.. 8 فبراير

البورصة السلعية
البورصة السلعية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أن البورصة المصرية للسلع تعقد جلستها العشرين يوم الأربعاء القادم الموافق 8 فبراير 2023 في تمام الساعة الثانية ظهرا.

وأوضحت أنه تم انتهاء الجلسة التاسعة عشرة للبورصة المصرية للسلع على سلعة القمح الروسي إلى الأحد الماضي مع استمرار الطرح التاسع عشر على التوالي بنجاح لسلعة القمح المستورد.

وقد قامت الهيئة العامة للسلع التموينية بطرح كمية 16,000 طن قمح روسي مستورد للبيع لمطاحن القطاع الخاص والعام بسعر 10500 جنيه مصري للطن الواحد عن طريق منصة البورصة المصرية للسلع.

وتجدر الاشارة إلى أنه قد تم تنفيذ 86 عملية شراء بالفعل بإجمالي كمية قدرها 15,311.295 طنا. وقد بلغ عدد طلبات الشراء التي تم تسجيلها على منصة البورصة المصرية للسلع 86 طلبا بإجمالي كمية قدرها 29,559.91 طنا.

للبورصة المصرية وزارة التموين والتجارة الداخلية وزارة التموين والتجارة وزارة التموين طلبات الشراء القمح المستورد القطاع الخاص الهيئة العامة للسلع التموينية

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