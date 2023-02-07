تحصين 91 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام والماعز بالغربية

قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن إجمالى ماتم تحصينه حتى اليوم الثلاثاء، 91 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي للأبقار وجدري الأغنام والماعز على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الأولى لعام 2023 والتى تستمر لنحو شهر.

وأشار مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة يبلغ 174 ألف و697 حيوان من الأبقار والأغنام والماعز، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة.